Ospedale bombardato a Gaza: la versione di Israele con video, audio e mappe

Roma, 18 ottobre 2023 - L'autodifesa di Israele ribalte le accuse dei palestinesi e attribuisce ad Hamas la responsabilità dell'attacco all'ospedale di Gaza. "L'IDF ha concluso l'After Action Review - ha detto in conferenza stampa Daniel Hagari, il contrammiraglio portavoce delle Forze armate israeliane (IDF) - e può confermare che la Jihad islamica è responsabile dell'attacco all'ospedale nella città di Gaza. Abbiamo effettuato un'immediata revisione con tutti i reparti competenti dell'IDF. E questi sono i risultati”.

"Ecco cosa - ha proseguito - è successo martedì 17 ottobre: alle 18:15 Hamas ha lanciato una raffica di razzi contro Israele. Alle 18:59 una raffica di circa 10 razzi è stata lanciata dalla Jihad islamica da un cimitero vicino. Alle 18:59 è stata segnalata un'esplosione all'ospedale di Gaza City. Secondo la nostra intelligence, Hamas ha controllato i rapporti, ha capito che si trattava di un razzo della Jihad islamica che aveva fatto cilecca e ha deciso di lanciare una campagna mediatica globale per nascondere ciò che era realmente accaduto, arrivando a gonfiare il numero delle vittime. Hanno capito, con assoluta certezza, che è stato un razzo lanciato male dalla Jihad islamica a danneggiare l'ospedale”.

"L'analisi delle nostre riprese aeree - continua - conferma che non è stato colpito direttamente l'ospedale. L'unico luogo danneggiato è all'esterno dell'ospedale, nel parcheggio, dove si vedono segni di combustione, nessun cratere e nessun danno strutturale agli edifici vicini. A differenza dei danni causati da qualsiasi munizione aerea, che sarebbero stati di natura diversa: avremmo visto crateri e danni strutturali agli edifici, entrambi non identificati in questo incidente. L'entità dei danni che vediamo qui è dovuta alla testata del razzo della Jihad islamica, ma la maggior parte del propellente del razzo è ancora evidente. La dimensione dei danni che vediamo qui è dovuta alla testata del razzo della Jihad islamica, ma la maggior parte del propellente del razzo è ancora evidente a causa del breve volo del razzo (perché il lancio è fallito). La seguente prova visiva mostra le immagini a infrarossi del parcheggio. Si possono vedere le posizioni centrali degli incendi e alcune macerie sui tetti. Non è possibile identificare alcun cratere. Tutti i muri degli edifici circostanti sono intatti. Abbiamo anche esempi di come appaiono i crateri delle munizioni aria-terra. Come potete vedere, in questo caso non esistono. Molti media hanno immediatamente riportato le affermazioni non verificate di Hamas. Si tratta di bugie diffuse da Hamas. Voglio chiarire una cosa: è impossibile sapere cosa è successo con la rapidità con cui Hamas ha affermato di saperlo. Questo avrebbe dovuto essere un primo segnale di allarme per molti. A differenza di Hamas, l'IDF ha avviato un esame immediato, supervisionato ai più alti livelli di comando”. “Questo esame professionale - sostiene il portavoce di IDF - si è basato sull'intelligence, sui sistemi operativi e sulle riprese aeree, tutte verificate da noi. Le prove - che condividiamo con tutti voi - confermano che l'esplosione dell'ospedale di Gaza è stata causata da un razzo della Jihad islamica che ha fatto cilecca. Ecco le quattro parti principali del nostro processo di verifica:

1) In primo luogo, abbiamo confermato che non c'è stato alcun fuoco dell'IDF - via terra, mare o aria - che abbia colpito l'ospedale.

2) In secondo luogo, i nostri sistemi radar hanno tracciato i razzi lanciati dai terroristi da Gaza al momento dell'esplosione. L'analisi della traiettoria della raffica di razzi conferma che i razzi sono stati lanciati in prossimità dell'ospedale.

Ospedale bombardato a Gaza, la traiettoria del lancio secondo Idf

Inoltre, ci sono due video indipendenti che mostrano il fallimento del lancio del razzo e la continuazione del volo del razzo verso il suolo, all'interno della Striscia di Gaza - cadendo nel complesso dell'ospedale.

3) In terzo luogo, abbiamo informazioni - che saranno condivise in questa sede - sulle comunicazioni tra i terroristi che parlano del fallimento del lancio del razzo. I terroristi hanno capito che un razzo era partito male e hanno fatto riferimento specifico all'ospedale. Abbiamo incrociato questa intercettazione con altre fonti di intelligence per confermarne l'accuratezza.

4) È frequente che i razzi lanciati contro Israele abbiano un atterraggio corto e cadano all'interno di Gaza. Questi razzi cadono a poca distanza da Israele e hanno causato vittime palestinesi. Durante questa guerra, abbiamo contato circa 450 razzi che hanno sbagliato il tiro e sono caduti all'interno di Gaza. I civili palestinesi ne pagano il prezzo”.