Incubo orsi in Giappone, è guerra: trappole, spray repellenti e poliziotti coi fucili spianati

Tokyo (Giappone), 31 ottobre 2025 – In Giappone gli attacchi degli orsi stanno diventando un problema, con il governo che è pronto a prendere duri provvedimenti. Le alte cariche del Paese sono prossime ad approvare il reclutamento eccezionale di decine di cacciatori autorizzati, vista l'emergenza cresciuta negli ultimi mesi.

Sono ben dodici le persone morte da inizio 2025 a causa dell'attacco di un orso, mentre sono addirittura oltre un centinaio quelle rimaste ferite: si tratta del dato più alto registrato in Giappone nel ventunesimo secolo. La zona più colpita rimane per il momento la prefettura di Akita, luogo di grandi catene montuose nella zona settentrionale dell'isola principale di Honshu. "La vita e i mezzi di sussistenza delle persone sono in pericolo", ha dichiarato il ministro della Difesa Shinjiro Koizumi.

Gli orsi in Giappone

In Giappone esistono due tipologie differenti dell'animale: l'orso nero giapponese e l'orso bruno diffuso nell'isola di Hokkaido, particolarmente aggressivo e di notevoli dimensioni. La crescita nel numero della suddetta specie consiste in "una seria minaccia per la sicurezza pubblica", secondo il governo nipponico, pronto a valutare anche la possibilità di dare il via libera agli agenti di polizia di sparare agli orsi con i loro fucili.

Le autorità hanno inoltre annunciato che le forze di autodifesa giapponesi sono state inviate per aiutare il governo della prefettura di Akita, particolarmente soggetta agli attacchi, a catturare e respingere gli animali. La legge al momento vigente implica che i militari non possono sparare agli orsi, ma soltanto aiutare i cacciatori a intrappolarli e trasportarli una volta uccisi.

Perché gli orsi si avvicinano alle case?

Secondo gli esperti sarebbero diverse le cause dell'aumento degli orsi rintracciati e del loro progressivo avvicinamento ai luoghi abitati dagli esseri umani: tra queste vi sono soprattutto l'invecchiamento dei cacciatori e il loro calo numerico, essendo vistosamente diminuita anche la tradizionale caccia all'animale una volta molto ricercato per la pelliccia e la bile, la scarsità delle noci di faggio (uno dei cibi prediletti dalla specie) a causa dei cambiamenti climatici, che li spinge ad avvicinarsi alle zone abitate, e la diminuzione della popolazione nelle aree residenziali una volta molto abitate. A settembre scorso, il governo stesso ha alleggerito le leggi sulle armi per permettere alle persone di tutelarsi maggiormente.

La situazione ad Akita

Nella regione di Akita, situata nella zona settentrionale della principale isola di Honshu e che ospita circa 880mila abitanti, l'emergenza ha raggiunto i suoi massimi livelli. Nel corso del 2025 sono stati registrati nella singola prefettura oltre 50 attacchi di orsi, due dei quali si sono rivelati fatali per una donna di 83 anni, aggredita mentre portava fuori la spazzatura, e per un giovane uomo di 38, ucciso in un villaggio.

Il governatore della regione, Kenta Suzuki, si è espresso sulla vicenda definendola sui social come "qualcosa che la prefettura e i comuni non possono più gestire da soli". Recatosi a Tokyo per chiedere l'aiuto del governo e del suo esercito, Suzuki ha inoltre dichiarato che "la prefettura ha piazzato trappole a scatola e promosso l'uso di spray repellenti" e che "i cacciatori che lavorano nella zona sono esausti".

Nelle ultime settimane anche al di fuori della prefettura di Akita sono stati segnalati numerosi avvistamenti di orsi in luoghi particolarmente trafficati dagli esseri umani come le scuole, le stazioni dei treni e le fermate dell'autobus. "Gli orsi sono apparsi nei supermercati e c'è la possibilità possiate ritrovarveli a casa vostra quando vi svegliate la mattina". ha affermato il ministro della Difesa Koizumi in una conferenza stampa rivolta alla popolazione. Un problema che quindi va seriamente affrontato in questi mesi di ottobre e novembre, in attesa che inizi il periodo del letargo.