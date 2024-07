Orban da Putin, lo zar: “Pronto a parlare del mio piano di pace in Ucraina”. Nervi tesi tra Ungheria e Ue

Roma, 5 luglio 2024 – Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il premier ungherese Viktor Orban, in visita a Mosca per continuare la sua “missione di pace”. Il presidente russo si è rivolto a lui dicendo: “A quanto capisco lei è qui anche come presidente di turno del Consiglio Ue e non solo come partner della Federazione russa”. E Orban ha dichiarato che presto l’Ungheria sarà “l’unico Paese Ue a poter mediare con la Federazione russa”. Parole che, così come la visita, non vanno giù agli altri Paesi dell’Unione. “Orban non rappresenta la Ue”, sottolinea il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Non mi sembra il momento per fare visite”, taglia corto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Secondo il portavoce della Commissione europea Eric Mam, la visita a Mosca mina “l’unità e la determinazione che dobbiamo dimostrare affinché questa guerra finisca”. A rischio il tradizionale viaggio della Commissione in Ungheria. Nel frattempo, il segretario Nato Stoltenberg, che era informato della visita di Orban a Mosca, ha annunciato un nuovo “sostanziale” pacchetto di aiuti per l’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin riceve il premier ungherese Viktor Orban al Cremlino

