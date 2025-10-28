Parsi: “Europa debole. La guerra in Ucraina divide anche i leader sovranisti”

Roma, 28 ottobre 2025 – Una premier scaltra, che riesce a seguire l’onda della politica internazionale, senza mai esporsi in modo troppo compromettente. Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore di Relazioni internazionali presso la facoltà di scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha spiegato il significato della visita in Italia di Orban, leader sovranista e di posizioni spesso filorusse.

Professor Parsi. Orban è a Roma. Qual è la sua lettura di questa visita?

Vladimir Putin

“Meloni e Orban hanno posizioni diverse su molte questioni, anche importanti. Ma condividono una visione sovranista, quella di un’Europa delle patrie, come la chiamano loro, quindi il meno centralizzata e integrata possibile. La recente dichiarazione di Meloni in Parlamento contro il superamento del diritto di veto nelle decisioni più importanti dell’Unione dice molto. Su questo sono allineati: esiste un fronte sovranista che li accomuna, pur con differenze sulle singole questioni”.

Quali sono le questioni su cui le loro visioni differiscono maggiormente?

“Di sicuro l’atteggiamento nei confronti dell’Ucraina”.

Il premier Orban oggi è isolato a Bruxelles, ma corteggiato da Mosca e da Washington. In questo contesto, dove si colloca Roma?

“Roma non si colloca certo tra coloro che considerano Orban un pericolo o un portavoce di interessi esterni e contrari all’Unione, da isolare o da auspicare sconfitto alle elezioni. Anche perché, con tutto il rispetto, va ricordato che, al netto dell’assertività del suo premier, l’Ungheria è un Paese dal peso specifico limitato”.

Però non lo guarda certo con sfavore…

“È molto più vicina a Orban, per una serie di questioni, di quanto non lo sia a Ursula von Der Leyen. Certo, su temi specifici si è comportata diversamente, ma non hanno visioni opposte sull’Europa. E non è un caso che Orbán sia il capo di Stato o di governo più ricevuto in Italia nell’ultimo anno: tre volte, e a breve saranno quattro. Nessuno è stato accolto così spesso”.

Sembrerebbe quasi che, per Meloni, Orban sia utile perché lui in Europa fa quello che lei, da premier italiana, non si può permettere…

“In parte possiamo dire che è così. Anche perché va ricordato che, pur non essendo sulla stessa lunghezza d’onda su alcuni temi, Meloni trae comunque vantaggio dalle sue posizioni. Quando Orban si oppone a certe decisioni Meloni può restare defilata. In fondo, un’Europa paralizzata serve alla sua narrazione: quella di un’Unione debole, inutile, inefficace. E al tempo stesso le permette di non esporsi troppo su temi che creerebbero tensioni interne alla sua maggioranza, dove c’è anche Salvini”.

Quindi, insomma, grazie a Orban può guadagnare centralità in Europa, talo l’isolato resta lui?

“Più che altro, la premier è una politica che sa fiutare l’aria. E sa che il vento della destra sovranista ed estremista, quello di Le Pen in Francia, Farage nel Regno Unito, Vox in Spagna, AfD in Germania, potrebbe soffiare forte domani. Per questo non ha mai reciso davvero i legami con quell’area, pur essendosi tatticamente avvicinata alla maggioranza di von der Leyen”.