L’Onu dichiara la carestia estrema a Gaza: “Fame come arma, crimine di guerra”. L’ira di Netanyahu: libello di sangue

Tel Aviv – Un ente sostenuto dall’Onu, la Integrated food security phase classification (Ipc), ha stabilito, “sulla base di prove attendibili”, che nel governatorato di Gaza esiste ormai una carestia nella forma più estrema, la Fase 5. In una dichiarazione alla stampa Tom Fletcher, coordinatore dei servizi di emergenza dell’Onu, ieri ha direttamente accusato Israele di esserne responsabile. “Questa carestia poteva essere evitata – ha sostenuto – se ci fosse stato consentito di operare. Ma quantità di aiuti sono bloccate ai confini a causa delle ostruzioni sistematiche di Israele”.

Netto il giudizio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani, Volker Turk, secondo cui “usare la fame come arma è un crimine di guerra”. L’indignazione di Benyamin Netanyahu per le accuse non ha conosciuto limiti: “Quelle della Ipc non sono analisi, ma un moderno ‘Libello di sangue’”, ossia un’accusa fittizia e diffamatoria contro gli ebrei. “La Storia giudicherà quanti la diffondono – ha rincarato la dose il premier israeliano –. L’Ipc deve mettere fine ai suoi pregiudizi contro lo Stato ebraico”.

“Dopo 22 mesi di un conflitto incessante – afferma nel suo rapporto la Ipc, responsabile di un sistema sistematico di monitoraggio della fame in varie aree – oltre mezzo milione di persone nella Striscia di Gaza devono affrontare condizioni catastrofiche caratterizzate da fame, miseria e morte”. Fra la metà di agosto e la fine di settembre quelle condizioni rischiano di peggiorare e “la carestia potrebbe estendersi anche a Deir el-Balah e Khan Yunis”, coinvolgendo così altre 140mila persone. Nelle proiezioni dell’ente sostenuto dall’Onu, verso giugno 2026, saranno 132mila i bambini di età inferiore ai 5 anni che prevedibilmente soffriranno di denutrizione acuta: è il doppio delle stime relative al maggio scorso.

Malgrado la penuria di dati, aggiunge l’Ipc, la situazione nel nord della Striscia appare essere altrettanto grave quanto quella nel governatorato di Gaza, “se non addirittura peggio”. La carestia è sancita quando il 20 per cento dei nuclei familiari denuncia un’estrema penuria di cibo, quando il 30 per cento dei bambini sotto ai cinque anni soffre di denutrizione e quando almeno due persone su 10mila muoiono quotidianamente di fame o di fenomeni direttamente collegati ad essa. “Il rapporto della Ipc è del tutto menzognero, Israele non ha affatto una politica di affamamento. Al contrario – ha stabilito Netanyahu – la nostra politica è quella di prevenire la fame. Ma respingere le menzogne richiede sempre un tempo maggiore che non inventarle”.

Dal 7 ottobre 2023, secondo il premier, a Gaza sono entrati “101mila camion con 2 milioni di tonnellate di aiuti”. “Il report – ribatte Hamas – rappresenta una testimonianza incontrovertibile dei crimini compiuti dagli occupanti verso 2 milioni di gazawi assediati a Gaza. Abbiamo avvertito ripetutamente che l’affamamento sistematico del nostro popolo costituisce un vero e proprio genocidio”. Adesso, secondo Hamas, occorrono misure immediate: la cessazione della guerra e l’apertura illimitata dei valichi di ingresso a Gaza. Ma in questi giorni l’esercito israeliano ha mosso i primi passi di una ‘offensiva decisiva’ a Gaza City per ’liquidare’ Hamas.

“Presto per gli assassini di Hamas si spalancheranno le porte dell’inferno”, ha avvertito il ministro della difesa Israel Katz. Per prevenirlo devono liberare gli ostaggi e deporre le armi. “Altrimenti – ha minacciato – Gaza sarà come Rafah e Beit Hanun”: ossia ridotta in rovine. Nel frattempo il presidente Usa, Donald Trump, parlando coi giornalisti alla Casa Bianca, rivendica: “Se non fosse per me, sarebbero morti la maggior parte degli ostaggi israeliani”. Per poi chiosare che, su 50 ancora nelle mani di Hamas, quelli vivi non sono più di venti, “forse meno”.