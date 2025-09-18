Omicidio Kirk, Trump attacca Antifa: “Organizzazione terroristica”

Washington, 18 settembre 2025 – Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, Trump alza il tiro e attacca Antifa, classificando il movimento di estrema sinistra come “un’importante organizzazione terroristica”. E, con un post sul social Truth, annuncia: “Coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo”.

La Casa Bianca sta valutando misure da adottare contro organizzazioni di sinistra accusate dal presidente Donald Trump e dai suoi alleati di alimentare la violenza politica. È quanto riporta l'emittente americana Nbc, citando tre fonti al corrente delle discussioni sulla risposta federale all'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk, avvenuto lo scorso 10 settembre. Una delle fonti ha dichiarato che le misure potrebbero essere adottate entro la fine del mese.

Tyler Robinson sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk

Washington sta "cercando di agire rapidamente, ma senza fretta", ha spiegato la fonte dell’emittente tv Nbc, precisando che le misure dovrebbero prevedere indagini sullo status di esenzione fiscale riconosciuto ad alcune organizzazioni progressiste. "La Casa Bianca sta valutando un'ampia gamma di opzioni per affrontare la violenza politica di sinistra e la rete di organizzazioni che la alimentano e la finanziano", ha detto un funzionario dell'amministrazione, sottolineando che "l'enfasi e l'attenzione sono sulle azioni criminali, non sui discorsi politici".

Trump: "Antifa, organizzazione terroristica”

”Sono lieto di informare i nostri numerosi patrioti statunitensi che sto classificando Antifa, un disastro malato, pericoloso e radicale di sinistra, come una importante organizzazione terroristica. raccomanderò inoltre con forza che coloro che finanziano antifa siano indagati a fondo, in conformità con i più elevati standard e prassi legali. grazie per l'attenzione!".

Così, in un post sul suo social truth pubblicato poche ore fa, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di voler definire il movimento di sinistra e antifascista Antifa come organizzazione terroristica, in seguito all'assassinio dell'attivista politico di destra Charlie Kirk.

Il post del tycoon fa seguito a una serie di affermazioni durissime fatte nei giorni scorsi contro quella che The Donald definisce "la sinistra radicale" la cui violenza intrinseca della quale, a suo dire, sarebbe stato intriso Tyler Robinson, il presunto killer. Qualche ora prima il anche vicepresidente JD Vance aveva raddoppiato le sue critiche "alla sinistra", affermando che il Primo Emendamento "non protegge dalle conseguenze" coloro che avrebbero "festeggiato la morte di Kirk" e ribadendo che la Casa Bianca perseguiterà le organizzazioni di sinistra che "incitano alla violenza".

"Il Primo Emendamento protegge molti discorsi davvero orribili, ma se festeggi la morte di Charlie Kirk, non dovresti essere protetto dal licenziamento per essere una persona disgustosa", ha detto Vance a Fox News.

Il tycoon: “Cancellato lo show di Kimmel, grande notizia per gli Usa”

Sospeso a tempo "indefinito" il talk show serale del noto comico e conduttore televisivo Jimmy Kimmel, dopo i commenti del comico sull'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Nella puntata da oggi all'indice del suo show, Kimmel aveva montato un filmato in cui Donald Trump parlava con i giornalisti della sua reazione alla morte di Charlie Kirk, per poi deviare sul tema della sala da ballo in costruzione alla Casa Bianca. Trump "è nella quarta fase del lutto", aveva detto Kimmel. "Costruzione, demolizione, costruzione: questo non è il modo in cui un adulto elabora il lutto per l'omicidio di qualcuno che chiama amico, è il modo in cui un bambino di quattro anni piange un pesciolino rosso".

Stop immediato e per un 'prevedibile futuro'

Trump ha salutato la cancellazione del programma come "una grande notizia per l'America", celebrando l'addio di un comico che critica aspramente il presidente degli Stati Uniti. "Ottima notizia per l'America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato cancellato", ha scritto Trump sul suo social media. "Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto. Kimmel ha ZERO talento e ascolti persino peggiori di Colbert, se possibile", ha aggiunto il presidente statunitense.