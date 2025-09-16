Omicidio Kirk, il Pm dello Utah chiederà la pena di morte per Robinson

Orem, 16 settembre 2025 – Il procuratore dello Utah Jeff Gray ha annunciato in una conferenza stampa che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk. Poco prima aveva spiegato che Tyler Robinson, sospettato per l’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kir, è accusato di omicidio aggravato.

"Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk, per la moglie e i figli". Leone lo aveva detto sabato scorso al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Brian Burch, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad alcuni giornalisti, conferma quanto riferito dal diplomatico. Il Pontefice, ha aggiunto Bruni, "si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo".