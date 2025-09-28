Ombre russe sulle urne. Testa a testa tra europeisti e filo-Putin: "Bivio cruciale per l’Ue"

Oggi la Moldavia va alle urne per rinnovare il Parlamento, un voto di un piccolo Stato al margine orientale dell’Europa con importanti implicazioni geopolitiche per l’intero continente. Situata tra l’Ucraina e la Romania, la Moldavia gioca un ruolo strategico nel sostegno a Kiev, nell’export di grano via il Danubio e come linea di confine e barriera contro l’influenza russa.

Un ritorno del Paese nell’orbita del Cremlino potrebbe indebolire il fianco Est dell’Unione Europea, minacciando la stabilità dei vicini membri della Nato come Romania, Polonia e i Paesi baltici.

Il significato del voto è chiaro ai leader europei: a fine agosto il presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk e il cancelliere tedesco Merz si sono recati a Chisinau per ribadire il sostegno dell’Ue al percorso europeo moldavo.

L’eventuale vittoria delle forze pro-Russia rafforzerebbe i timori di nuove pressioni, anche militari, ai confini orientali dell’Unione: la Russia mantiene 1.500 soldati in Transnistria, regione separatista filorussa.

Un sondaggio pubblicato mercoledì dall’Istituto moldavo Idata ha mostrato un quadro elettorale altamente contendibile tra i filoeuropei del Partito d’azione e solidarietà della presidente Maia Sandu e i filorussi del Blocco della Vittoria: l’Istituto Idata attesta il partito governativo al 24.9%, mentre l’opposizione è data al 24.7%.