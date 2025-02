Oltre 200mila a Monaco scendono in piazza contro l’ultradestra. Merz: "Mai con l’Afd"

MONACO (Germania)Berlino chiama, Monaco risponde: se domenica scorsa erano stati 250.000 a manifestare nel centro della capitale tedesca contro ogni cedimento all’ultradestra, oggi oltre 320.000 persone (200.000 per la polizia) si sono date appuntamento in Baviera. Tantissimi: fino a venerdì la rete ‘Monaco a colori’, che ha organizzato l’appuntamento, si aspettava al massimo 70mila partecipanti. "Quando la democrazia è sotto attacco degli estremisti, ha bisogno di tutti noi per essere difesa", hanno esultato gli organizzatori, mentre altri cortei si sono svolti a Brema, Hannover, Giessen e Rostock.

Non si ferma dunque la protesta in Germania dopo lo choc parlamentare della scorsa settimana che ha visto la mozione sui migranti della Cdu approvata grazie ai voti di Alternative fuer Deutschland, una prima assoluta dal dopoguerra. Tutto per arrestare o quantomeno esorcizzare l’estrema destra. Ma soprattutto per chiedere alla Cdu e alla Csu di non abbassare la guardia: con Afd non si può, non si deve collaborare. Sotto accusa è finito Friedrich Merz, il candidato cancelliere dei conservatori. Che ieri ha attaccato socialdemocratici e Verdi: "Invece di confrontarsi sul merito, preferiscono portare gente in piazza contro di noi", ha detto al congresso dell’alleata bavarese Csu.