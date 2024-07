Olimpiadi Parigi, ‘assaggiatori’ e menù segreto per la cena con leader internazionali. Mistero sulla presenza di Zelensky ed Herzog

Parigi, 25 luglio 2024 - Alle Olimpiadi di Parigi la sicurezza prima di tutto: menù segreto e 'assaggiatori' per la cena di gala di questa sera, sotto la piramide del Louvre, con i capi di stato e di governo giunti per la cerimonia inaugurale di domani.

Emmanuel e Brigitte padroni di casa

La cena è stata organizzata dal Cio e dalla presidenza francese, con Emmanuel e Brigitte Macron che vestiranno le vesti di 'padroni di casa' ricevendo circa 500 invitati, tra cui 80 capi di stato e di governo, dirigenti di organizzazioni internazionali e leader di gruppi sponsor dei Giochi olimpici.

Emmanuel Macron con lo chef Fabrice Desvignes

Lo chef più stellato di Francia

Alain Ducasse, lo "chef" più stellato di Francia e specializzato in cene internazionali e diplomatiche, preparerà le sue specialità per leader del calibro di Sergio Mattarella, del re Filippo del Belgio, Filippo, accompagnato dalla regina Mathilde, alla coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia, alla principessa Anna, sorella di Carlo d'Inghilterra e alla first lady americana, Jill Biden, in rappresentanza del marito Joe.

Assaggiatori e menù segreto

Vista la presenza di tanti leader la sicurezza è ai massimi livelli, a partire dal menù segreto che sarà gustato prima di essere servito da alcuni 'assaggiatori', onde evitare avvelenamenti. Altro fattore di massima attenzione è la possibile presenza alla cena del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e di quello israeliano Isaac Herzog, entrambi attesi domani in tribuna alla cerimonia inaugurale al Trocadéro. La partecipazione di Zelensky e Herzog verrà svelata solo nelle prossime ore.