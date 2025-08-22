L’oleodotto Druzhba colpito da Kiev, stop petrolio a Ungheria e Slovacchia. Budapest: “Vogliono trascinarci in guerra”

Roma, 22 agosto 2025 – Cresce la tensione tra l’Ucraina e il fronte europeo filo-Putin. Ad accendere la miccia questa volta è stato il raid con cui Kiev ha colpito la notte scorsa una stazione di pompaggio sull'oleodotto Druzhba (che tradotto significa ‘Amicizia’), vicino a Unecha, nella regione di Bryansk. Tubi che corrono al confine tra Russia e Bielorussia e che collegano il blocco all'Europa, portando il greggio di Putin in Ungheria e Slovacchia. Che hanno confermato l’interruzione improvvisa dei flussi nella loro direzione.

Un dipendente al lavoro sull'oleodotto Druzhba in Repubblica Ceca (Ansa)

Sarebbe la terza volta nell’ultimo periodo che le forze di Zelensky prendono di mira il Druzhba. La seconda in meno di due settimane rivendicata da Kiev. Operazioni non inedite che puntano infrastrutture strategiche nel territorio russo sia per finalità belliche (si vedano gli attacchi delle scorse settimane agli impianti di elio e di zaffiri sintetici), sia per assestare piccole ma decise spallate all’economia di Mosca, già provata da guerra e sanzioni.

Una sezione dell'oleodotto Druzhba (Ansa)

L’oleodotto "Amicizia”

In questo caso il raid ucraino ha però innescato un effetto domino con conseguenze ancora da quantificare. Soprattutto a livello diplomatico. L’oleodotto Druzhba è entrato in funzione nel 1964 e rappresenta un’importante via di transito per le forniture di petrolio russo verso alcune parti dell'Europa orientale. Una fonte di approvvigionamento strategica per Ungheria e Slovacchia. Entrambi i Paesi durante la guerra in Ucraina hanno continuato ad acquistare petrolio e gas da Mosca, mentre dopo l’attacco di stanotte hanno esortato con una lettera congiunta la Commissione europea a garantire la sicurezza delle forniture di gas. Lo hanno fatto con una lettera in cui chiedono che Kiev metta fine a questo genere di azioni. “Senza l’oleodotto Druzhba le forniture (energetiche) sicure ai nostri Paesi sono semplicemente impossibili", si legge nella missiva firmata dal ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto e dal suo omologo ungherese Juraj Blanar.

Non è certo un segreto che i due Paesi siano guidati da governi ‘vicini’ a Putin. Il veto del premier ungherese Viktor Orban all’ingresso dell’Ucraina in Ue, ribadito a più riprese fino a ieri, sembra complicare e non poco la strada verso quelle garanzie di sicurezza invocate da Zelensky come condizione di una pace duratura e credibile. Ora lo scontro sul Druzhba rischia di incrinare relazioni fra Paesi (o forse blocchi) già appese a un filo.

L'oleodoto Druzhba, la prima stazione in Bielorussia (Ansa)

La rabbia di Budapest

I toni usati dal ministro ungherese Szijjarto per condannare il raid sono tutt’altro che concilianti. "Un altro attacco alla sicurezza energetica del nostro Paese, un altro tentativo di trascinarci in guerra", ha dichiarato. "Nella notte - ha scritto su Facebook - abbiamo ricevuto la notizia che l'oleodotto dell'Amicizia, al confine tra Russia e Bielorussia, è stato ripetutamente attaccato, per la terza volta in breve tempo. Il trasporto di petrolio greggio in Ungheria è stato fermato di nuovo!".

Ribadendo che il “tentativo” di coinvolgere l’Ungheria in guerra “non funzionerà”, il capo della diplomazia di Budapest ha assicurato: “Continueremo a sostenere gli sforzi per la pace e tutelare i nostri interessi nazionali con tutte le nostre forze!".