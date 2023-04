Olanda, tribunale ferma donatore “seriale” di sperma. Sanzione di 100 mila euro ogni nuova coppia

Roma, 28 aprile 2023 - Stop di un tribunale a un donatore di sperma "seriale". Dopo almeno 550 figli biologici ci ha pensato una sentenza del tribunale a fermare Jonathan M. e la sua iper attività riproduttiva. “Il punto è che questa rete di parentela con centinaia di fratellastri e sorellastre è troppo grande e gli interessi dei bambini sono troppo importanti, ed è per questo che è vietato a questo signore donare altro sperma", ha spiegato un portavoce del tribunale. Così ora rischia una sanzione di 100mila euro nel caso decidesse di donare nuovamente il seme a nuovi futuri genitori.

La nursery di un ospedale pedriatico

Il timore maggiore delle autorità dell'Aja riguarda la crescente, e incontrollata, rete di persone fra loro imparentate biologicamente, che rischia di avere conseguenze negative per i bambini coinvolti, con problemi di identità e di incesti. Infatti secondo le linee guida delle cliniche olandesi un donatore non dovrebbe generare più di 25 bambini in 12 famiglie, cifra ampiamente superata da Jonathan M. che non ha mai smesso di generarne da quando è donatore, cioè dal 2007.

Ma proprio per questo motivo la sentenza non vieta a Jonathan M. di donare ancora il seme alle coppie di genitori che abbiano già avuto un figlio inseminato da lui.