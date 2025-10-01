L’Oktoberfest riapre dopo l’allarme bomba, cosa è successo davvero a Monaco di Baviera

Monaco, 1 ottobre 2025 – L’Oktoberfest, infine, riprende, dopo una giornata di alta tensione che ha percorso tutta Monaco di Baviera e messo a repentaglio lo svolgimento della tradizionale festa della birra. Minacce non ben specificate rinvenute in una lettera e la possibile presenza di un ordigno hanno tenuto chiusi i cancelli della Theresienwiese, che riaprono alle 17.30 come annunciato dal sindaco Dieter Reiter. La misura precauzionale era stata decisa in coordinamento tra vertici cittadini, organizzatori e autorità dopo che nelle prime ore del mattino polizia e vigili del fuoco erano dovuti intervenire a nord della città a seguito di esplosioni.

L’allarme bomba

L’isolamento degli spazi dell’Oktoberfest è scattato in mattinata a causa di un allarme bomba. Ne ha dato comunicazione la polizia, attraverso un comunicato su X: “Sono in corso operazioni di perquisizione nelle aree ad accesso limitato intorno al luogo della festa”. I dipendenti sono stati invitati a uscire, e l’accesso agli avventori interdetto per consentire il lavoro degli artificieri. Attorno alle 15 del pomeriggio, un portavoce ha dichiarato alla stampa che non sono state identificate minacce.

Esplosioni a nord

Ma l’attenzione sull’Oktoberfest era alta fin dalle ore precedenti, dopo che uno spiegamento di forze era intervenuto a nord della città dove c’erano state esplosioni e colpi d’arma da fuoco. Questi fatti, però, sarebbero a sé stanti. Secondo una ricostruzione fatta dal quotidiano tedesco Bild, un uomo, a seguito di dispute per l’eredità, avrebbe installato degli esplosivi nella casa dei genitori per poi dare fuoco all’edificio e togliersi la vita poco lontano dalla casa. La polizia ha confermato la teoria nel pomeriggio, riporta Bild: l'uomo avrebbe ucciso il padre, la madre e la figlia prima di suicidarsi.

La lettera e la pista Antifa

Prima ancora, riportano i giornali tedeschi, sarebbe stata ritrovata una lettera contenente minacce esplicite legate all’Oktoberfest. Il sindaco Dieter Reiter, citato da Bild, aveva ipotizzato un collegamento con i fatti avvenuti a nord della città. La polizia impegnata nelle indagini si era concentrata su una pista legata agli ambienti Antifa, il collettivo di estrema sinistra, dopo la pubblicazione stamane sul sito indymedia.org di un testo intitolato “Antifa significa attacco”. Lo scritto, hanno comunicato le autorità, è risultato poi un falso, e ogni collegamento con il movimento politico escluso.

Lo spettro degli attentati

Non è la prima volta che l’Oktoberfest si ritrova in stato di allerta per tristi fatti di cronaca. Andando a ritroso, l’edizione del 2016 si è svolta con misure di sicurezza altissime dopo che il 22 luglio dello stesso anno 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite in una sparatoria nel centro commerciale Olympia-Einkaufszentrum, avvenuta per mano del cittadino tedesco di origine iraniana Ali David Sonboly. Ancora più indietro nel tempo, nel 1980, proprio in occasione dell’Oktoberfest, l’estremista di destra Gundolf Köhler fece detonare una bomba che uccise 13 persone ne ferì più di 200.