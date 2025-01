Oggi Hamas libera tre ostaggi israeliani e cinque thailandesi. Nella lista anche Arbel

Arbel Yehud (foto), Agam Berger, Gadi Moses sono i tre cittadini israeliani che Hamas rilascerà oggi, insieme con cinque rapiti thailandesi che non facevano parte dell’accordo iniziale ma sono stati aggiunti dopo intense trattative. La tedesco-israeliana Arbel, essendo donna e civile, avrebbe dovuto essere rilasciata all’inizio dei due round della prima fase di 42 giorni, ma è stata trattenuta a Gaza da una fazione della Jihad islamica palestinese di cui è prigioniera. La circostanza ha prodotto una crisi che avrebbe potuto determinare il crollo della tregua se le pressioni del Qatar su Hamas non avessero ottenuto il risultato.

La lista con i nomi dei tre prigionieri nella Striscia da 481 giorni è arrivata in Israele nel pomeriggio di ieri insieme con i nomi di cinque immigrati thailandesi portati via dai terroristi il 7 ottobre mentre lavoravano nei kibbutz del sud. Non si sa se oggi ci sarà qualche familiare ad aspettarli. Quel sabato nero, numerosi cittadini della Thailandia furono uccisi e bruciati. Secondo Channel 12, la decisione di rilasciare gli ostaggi thailandesi è stata presa durante un incontro tra il coordinatore israeliano Gal Hirsch e un alto funzionario del governo di Bangkok, avvenuto sabato. Agam Berger è l’ultima delle 5 soldate strappate alla base militare di Nahal Oz, a fare ritorno a casa, dopo la liberazione delle altre quattro osservatrici sabato scorso.