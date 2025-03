A.A.A. cercasi medico in una remota cittadina australiana. Stipendio da sogno ma sfide estreme

Roma, 29 marzo 2025 - A.A.A. cercasi medico. Stipendio previsto? Circa 400mila euro annui. Roba da fare le corse, se non fosse che per accettare l’offerta bisogna raggiungere la piccola città di Julia Creek, nel Queensland, in Australia, a 19 ore di auto da Brisbane. Ah, non solo viene offerto un salario annuale fino a 680.277 dollari australiani, ma anche l'alloggio gratuito e un’indennità per l’auto, auto che dovrà macinare km e km per raggiungere i grandi centri del Paese.

Il medico selezionato sarebbe infatti l'unico fornitore di assistenza sanitaria nella zona e dovrebbe affrontare le tante sfide legate alla posizione remota e poco accessibile. L'iniziativa, spiega Business Insider, evidenzia la carenza di medici generici nelle aree rurali australiane, spingendo città come Julia Creek a offrire pacchetti salariali ultra-competitivi per attrarre professionisti della sanità. Nel 2022, quando il posto di lavoro per il medico a Julia Creek è stato pubblicato per la prima volta, alcuni analisti del settore sanitario avevano commentato che, nonostante il lauto stipendio, il carico di lavoro non sarebbe stato ancora sufficiente a giustificare la solitudine professionale in una località così remota.

Tuttavia, Louws, il medico che accettò e che ora è in partenza, continua a parlare con entusiasmo dell'esperienza che gli ha permesso di acquisire competenze mediche che non avrebbe mai imparato in una città, dove avrebbe potuto facilmente inviare i pazienti a un altro medico a pochi minuti di distanza. Una delle sue esperienze più particolari è stata realizzare un sogno d'infanzia: imparare a mungere le mucche da latte. Louws ha poi sottolineato come, oltre al fatto che "i soldi sono tanti, davvero tanti", le persone "non comprendano in pieno le altre cose che questa città ha da offrire".

La sua decisione di candidarsi per il lavoro è stata presa in maniera impulsiva, appena tre giorni dopo aver sentito parlare di Julia Creek per la prima volta, leggendo le sue caratteristiche su Wikipedia. In breve tempo, lui, sua moglie e i loro quattro figli avevano già fatto i bagagli per trasferirsi in questa piccola comunità. Dopo il primo anno a Julia Creek, Louws ha spiegato di essere capace di riconoscere "nove persone su dieci" in città. "E' come tornare indietro nel tempo di circa 60 anni", ha detto. "Tutti conoscono tutti". Nonostante la connessione che ha sviluppato con la comunità e l'esperienza gratificante, la distanza dalla sua famiglia ha finito per pesare sulla sua decisione di lasciare il posto al termine del suo contratto biennale. Louws si trasferirà a maggio, e le candidature per il suo posto si chiuderanno domenica. "Mi dispiace lasciare questa città incredibile", ha aggiunto, sottolineando quanto fosse stato speciale vivere e lavorare a Julia Creek. "E' più vicino di quel che sembra e qui, per davvero, si riesce davvero a fare la differenza".