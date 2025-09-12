L’analista americano Spannaus: “Trump mette i suoi obiettivi davanti a tutto”

Roma, 12 settembre 2025 - Un presidente che vorrebbe essere pragmatico, ma che manca di progettualità e deve fare i conti con l’indebolimento dell’influenza americana. Andrew Spannaus, giornalista e analista americano, autore del podcast That’s America, spiega perché, a livello internazionale, la strategia di Trump non abbia ancora portato risultati apprezzabili sui fronti di guerra.

Andrew Spannaus, come crede si stia muovendo il presidente Trump a livello internazionale? Cosa c’è dietro il disimpegno americano?

“Trump vuole perseguire gli interessi americani anche verso il resto del mondo. Vuole imporsi, vuole mettere i suoi obiettivi davanti a regole e accordi internazionali. Per questo si parla di disimpegno, perché respinge l’ordine liberale internazionale che abbiamo visto per tanti decenni e che, a onor del vero, era già in crisi da anni”.

Diciamo che il presidente è un tipo pragmatico, insomma. Ma come la mettiamo con le grandi crisi internazionali in Ucraina e in Medio Oriente? Sembra quasi aver lasciato campo libero a Putin e Netanyahu…

“Trump ha degli obiettivi generali, il problema è che non è capace di fare il lavoro necessario per realizzarli. L’Ucraina per lui è un disturbo. Una situazione che va conclusa, perché serve per riprendere i rapporti con la Russia, trovare spazi di collaborazione, evitare una divisione netta in blocchi, con Mosca troppo schiacciata sulla Cina. Il Medio Oriente per lui è più importante. Qui vorrebbe estendere gli Accordi di Abramo anche all’Arabia Saudita, portare nuovi investimenti. Il popolo palestinese gli interessa poco e l’Iran è un disturbo perché non sta dalla sua parte. Benjamin Netanyahu mostra di avere un progetto e di volerlo perseguire. Trump non è in grado di gestirlo e si è dimostrato facilmente manipolabile da parte del premier israeliano”.

Ha detto che Trump non è capace di perseguire i suoi obiettivi: in che cosa sta sbagliando?

“Per prima cosa, ha fretta. Pensa di poter fare subito e sovrastima il proprio potere. Lui pensa che il mondo non possa vivere senza le parole del presidente americano, ma è ovvio a tutti che ormai ci sono altri attori che hanno un grosso ruolo, che non sono nati ieri e che possono permettersi di muoversi senza aspettare gli Stati Uniti, a volte anche in contrapposizione con essi”.

In agosto abbiamo visto Trump accogliere Putin in pompa magna, donandogli una ribalta internazionale che non aveva da anni. Davvero pensava di poterlo manovrare?

“Pensa, o pensava, che bastasse la sua apertura e qualche pressione per portare Putin a concludere la guerra, ma è chiaro che Putin non intende farsi controllare da Trump. Anche in questo caso, Trump ha sovrastimato le sue capacità”.

In Cina abbiamo visto Modi, tendenzialmente filo-occidentale, abbracciare Xi Jinping. Che cosa sta succedendo?

“Diciamo che nel caso dell’India l’approccio di Trump ha avuto l’effetto contrario. India e Cina non sono alleate, hanno molte differenze, ma hanno voluto dimostrare che, se vogliono, possono migliorare i rapporti. L’India è un ottimo esempio di come le pressioni operate da Trump funzionino poco e di quanto sia difficile isolare Paesi che hanno un ruolo importante nell’economia globale”.

Non è che a furia di disimpegnarsi, finisce che Trump isola gli Stati Uniti?

“Essere pragmatici richiede una certa progettualità, cosa che a Trump manca, perché vuole raggiungere subito obiettivi ampi. Per il momento tende a ottenere l’effetto contrario, a cui va aggiunto come corollario un indebolimento dell’influenza americana”.