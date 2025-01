Gli auguri di Obama a Michelle che scacciano le voci di crisi: “Buon compleanno all’amore della mia vita”

Roma, 17 gennaio 2025 – Obama e Michelle in aria di divorzio? Sembra proprio di no. Lo stesso ex presidente ha voluto mettere a tacere le voci che parlavano di una crisi di una delle coppie più amate a livello mondiale, mandando alla moglie un messaggio pubblico di auguri di buon compleanno. L’ex first lady compie oggi 61 anni. "Buon compleanno all'amore della mia vita, Michelle. Riempi ogni cosa di calore, saggezza, umorismo e grazia. Sono così fortunato di poter affrontare le avventure della vita con te. Ti amo!", la dedica di amore di Barack, che ha postato anche una foto con Michelle al ristorante.

Ad alimentare il dubbio su una presunta crisi di coppia la decisione dell’ex first lady di saltare l'inaugurazione del presidente eletto Donald Trump il 20 gennaio, dopo aver saltato anche i funerali dell'ex presidente Jimmy Carter a Washington, D.C. la scorsa settimana. Mentre all’insediamento Barack Obama sarà presente. "L'ex presidente Barack Obama è confermato per partecipare alla 60a cerimonia inaugurale. L'ex first lady Michelle Obama non parteciperà alla prossima inaugurazione", ha dichiarato l'ufficio stampa di Barack e Michelle.

Ma a quanto pare la decisione di Michelle ha a che fare più con Trump che con suo marito.

L’ex first lady, infatti, durante la convention democratica ha attaccato duramente il tycoon dicendo che l'ex presidente si sentiva minacciato "dall'esistenza di due persone laboriose, altamente istruite e di successo che per caso sono nere".