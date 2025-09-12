L’Fbi diffonde un nuovo video sulla fuga del killer di Charlie Kirk. Continua la caccia all’uomo

Roma, 12 settembre 2025 – L'Fbi ha pubblicato un nuovo video del sospetto assassino dell'attivista conservatore Charlie Kirk mentre fugge dopo la sparatoria rinnovando l'appello di aiuto al pubblico. Il video mostra un uomo con cappellino da basket, occhiali da sole neri e una maglietta nera a maniche lunghe che corre su un tetto, scende dal bordo dell'edificio e cade a terra.

Un murale che raffigura Charlie Kirk come un angelo apparso negli Usa

Si ritiene che il sospetto sia fuggito nel quartiere dopo aver sparato un colpo e non è ancora stato identificato. Gli investigatori hanno affermato di aver ottenuto indizi, tra cui un'impronta palmare, un'impronta di scarpa e un fucile da caccia ad alta potenza rinvenuti in una zona boschiva lungo il sentiero da cui il killer è fuggito.

Il sospetto omicida dell'attivista conservatore americano avvenuto mercoledì in un'università dello Utah non è ancora stato identificato né è stato citato un movente. Ieri l'Fbi di Salt Lake City aveva condiviso foto dello stesso sospetto: cappellino nero, occhiali da sole, t-shirt nera con l’immagine di una bandiera americana (sovrastata da quella che sembra essere un’aquila). Kirk era una delle principali voci pro-Donald Trump negli Stati Uniti.

Fbi diffonde le foto del sospetto killer di Kirk

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha dichiarato che le autorità “chiederanno la pena di morte” una volta che sarà stato catturato l'omicida. “Stiamo lavorando con i nostri avvocati per preparare tutto il necessario, tra cui le dichiarazioni giurate, in modo da poter perseguire la pena di morte in questo caso”, ha detto Cox. “E questo accadrà qui nello Stato dello Utah”.

Nelle ultime ore Trump ha fatto sapere che parteciperà ai funerali di Charlie Kirk. Il presidente degli Usa, dopo aver utilizzato toni molto duri, ha smorzato la sua posizione invitando a “evitare vendette e l’uso della forza” come “avrebbe voluto Charlie”.