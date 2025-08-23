Nuovo ultimatum di Trump: "Due settimane per i negoziati"

Un Trump sempre più in versione Ponzio Pilato sembra voler lasciare l’Ucraina al suo destino e che prenderà una decisione a riguardo in due settimane.Ma Kiev non demorde e, quasi a voler punire il premier ungherese, Viktor Orban, che è considerato l’avvocato di Mosca in Ue e ha posto il veto sull’ingresso di Kiev nel club di Bruxelles, ieri ha attaccato l’oleodotto Druzhba, bloccando le forniture di petrolio proprio a Budapest. I combattimenti vanno avanti, con uno scacchiere internazionale che doveva ripartire su nuove basi, dopo l’incontro dello scorso 15 agosto, e che invece sembra più confuso che mai, con Mosca ferma sulle sue posizioni e il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, che ieri era a Kiev e che ha garantito un "sostegno incrollabile" all’Ucraina.

PASSI INDIETROAd appena una settimana da un meeting definito da molti ‘storico’ con Vladimir Putin, il presidente americano Trump non solo è a punto da capo, ma sta cercando anche di sfilarsi dalla soluzione del conflitto ucraino. Il numero uno di Washington, che tre giorni fa aveva ammesso che "pensava fosse più facile fare terminare la guerra", ieri avrebbe dovuto fare un annuncio alla Casa Bianca, ma si è limitato a rispondere alle domande dei giornalisti, parlando soprattutto di politica interna e indossando un cappellino con la scritta ‘Donald aveva ragione su tutto’: "Non ci sono novità sui negoziati sull’Ucraina, prenderò una decisione in due settimane", ha detto. Poche ore prima, aveva spiegato: "Vedremo se Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lavoreranno insieme. E vedremo se dovrò esserci, preferirei di no".Un’evidente retromarcia, anche perché il tycoon sa benissimo che, senza il suo intervento, i due leader non decideranno mai di incontrarsi, anche per la reticenza dello ‘zar’ a confrontarsi con il leader ucraino che, poche ore prima, aveva detto: "Trump è l’unica persona che può fermare Putin oggi, secondo me. E abbiamo concordato che è giusto muoversi in una direzione diplomatica. Ho sostenuto questa direzione proposta dal presidente Trump. Abbiamo parlato di un incontro trilaterale, e ho detto: siamo pronti". Una buona fede e una disponibilità, quelle di Kiev, destinate a rimanere deluse.

LA MISSIONE DI RUTTEIntanto, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ieri era a Kiev. Una visita a sorpresa, per confermare il sostegno del Patto Atlantico al Paese invaso che, nelle sue parole, "resta incrollabile". Al centro dell’attenzione, le garanzie di sicurezza richieste dall’Ucraina. Ma la soluzione non è facile e i negoziati sono condotti a livello di ministri degli Esteri americano e ucraino. Altro segnale di scarso interesse da parte del presidente Usa. La Russia dà la colpa a Zelensky, reo di aver rifiutato tutte le proposte di Washington. L’Ungheria, che con la Slovacchia è l’unico Paese nell’Unione Europea a importare ancora petrolio russo, e che fa di tutto per boicottare i pacchetti di aiuti a Kiev e il suo ingresso nell’Ue, ha chiesto a Bruxelles di intervenire perché gli attacchi all’oleodotto Druzhba cessino al più presto. Due giorni fa, il presidente Trump aveva chiamato il premier ungherese, Viktor Orban, per chiedergli di togliere il parere negativo all’ingresso di Kiev nella Ue. Ma anche questa telefonata non sembra avere avuto un esito positivo.