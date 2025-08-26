Nuovo stop alle trattative. Trump riparla con Putin. E attacca Kiev: basta soldi

Donald Trump colpisce ancora. Il presidente americano, sta perdendo la pazienza, ma con la parte sbagliata. Il numero uno di Washington, ieri, durante il consueto punto stampa nello Studio Ovale mentre firmava ordini esecutivi ha liquidato il conflitto fra Russia e Ucraina come "uno scontro di caratteri che prima o poi finirà". Ma ha anche annunciato il taglio degli aiuti al Paese invaso, che, nel frattempo continua a sottolineare la malafede di Mosca. Intanto, il conflitto, in atto da oltre tre anni e mezzo, ha fatto registrare la nona vittima italiana. Si tratta del volontario Luca Cecca, di 34 anni, morto combattendo al fianco dell’esercito ucraino nella regione del Donetsk. Era disperso dal dicembre 2024, dopo aver perso contatto con la sua unità durante uno scontro a fuoco.

UCRAINA A SECCO?Il presidente è stato chiaro: basta soldi all’Ucraina. "Non spendiamo più alcun soldo per l’Ucraina, noi trattiamo con la Nato e non con l’Ucraina", ha sbottato Trump. "Questa guerra in Ucraina è uno scontro di caratteri. Putin non vuole incontrare Zelensky perché non gli piace. La faremo finire, prima o poi". Il tycoon ha poi detto di essere stato "truffato" da Zelensky, spiegando che, durante l’incontro di lunedì scorso alla Casa Bianca, è stato un "gran venditore". Ma Trump ha parlato anche di Vladimir Putin, che sembra proprio andargli più a genio di Zelensky. I due capi di Stato di sono risentiti dopo il loro incontro in Alaska e soprattutto dopo la missione di Zelensky e dei leader europei a Washington. "Abbiamo avuto una buona conversazione, tutte le nostre conversazioni sono buone" ha chiosato. E dice anche che "la Russia è disposta a ridurre gli arsenali nucleari. Penso anche la Cina".

KIEV INSISTEZelensky, dal canto suo, ancora ieri è tornato a ribadire come la Russia non sia in buona fede e che la richiesta di riprendere i colloqui a Istanbul con una delegazione di più alto livello serva a Mosca solo per guadagnare altro tempo sul terreno di guerra. "Per quanto riguarda le concessioni della Russia, non ne so nulla. Non credo che le cose dette dalla parte russa, ovvero che sono pronti a non continuare a occupare l’Ucraina, siano concessioni. Non credo che siano concessioni il fatto che ci stanno offrendo di ritirarci da territori che la Russia non controlla". Il fine settimana prossimo, una delegazione ucraina e quella statunitense dovrebbero incontrarsi per discutere le prospettive dei futuri colloqui fra Kiev e Mosca. In questo momento, l’inviato speciale di Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg si trova a Kiev per prepararlo.

GARANZIE CERCANSIIl presidente americano ha detto che le garanzie di sicurezza all’Ucraina non sono ancora state discusse. Gli Stati Uniti sono pronti a fare la loro parte, ma bisogna vedere come. Fonti europee hanno fatto sapere che sull’argomento, negli ultimi dieci giorni, sono stati compiuti ‘progressi significativi’. Il punto principale è la cornice giuridica e trovare una formula che sia simile all’articolo 5 della Nato. Ma Washington vuole capire quale sarà le procedure che farà scattare le garanzie. L’obiettivo è trovare qualcosa che sia giuridicamente vincolante, anche richieda una votazione e che quindi non sia automaticamente attivo. Da Pechino, in compenso, è arrivata la smentita della notizia diffusa dalla stampa tedesca, secondo la quale la Cina avrebbe potuto inviare truppe di peacekeeping sotto un cappello dell’Onu.