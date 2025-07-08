Musk ci crede, primi passi per il nuovo partito ‘America party’: cosa c’è dietro l’incontro con l’ex candidato presidenziale Andrew Yang

Roma, 8 luglio 2025 – Il patron di Tesla Elon Musk sembra deciso ad andare fino in fondo con la sua ultima creatura, il partito ‘America party’, nato come ripicca all’ex alleato e attuale presidente Usa Donald Trump e come sfida al sistema bipartitico americano. Tanto che avrebbe parlato del progetto con l'ex candidato democratico alla presidenza Andrew Yang, secondo quanto rivela Politico.

Musk e Trump

Yang, candidato alla Casa Bianca nel 2020 e fondatore del partito indipendente Forward Party, ha dichiarato in un'intervista di essere stato ‘in contatto’ con Musk e il suo team: “Sono entusiasta per chiunque voglia abbandonare il duopolio. E sono felice di aiutare a dare a qualcuno un'idea di quale sia il percorso", ha aggiunto Yang, da sempre contrario al sistema bipartitico americano, soprattutto dopo la sua fallita candidatura a sindaco di New York nel 2021 come democratico. Il Forward Party, riconosciuto in pochi Stati, ha l'obiettivo di ottenere l'accesso alle urne in tutti i 50 Stati quest'anno, e in questo contesto l’asse Musk-Yang potrebbe dare qualche noia a Trump.

Ma non è ancora chiaro di cosa abbiano parlato i due nei loro incontri e se abbiano in mente una strategia per fare fronte comune. Ciò che è certo al momento è che l’impegno politico di Musk non piace nemmeno alle Borse e agli investitori. Il colosso delle auto elettriche Tesla, continua a perdere fino all'8% e le minacce di ritorsioni da parte di Trump che ha annunciato di voler tagliare tutti i contratti di cui finora Musk ha beneficiato, non migliorano le prospettive. Di più. Lo stesso governo di Pechino si starebbe sfilando dal mercato Tesla, ritenendo Musk ormai inaffidabile come ponte per un dialogo con Washington.

Intanto continuano le stilettate a distanza tra il patron di Tesla e il tycoon. Trump ha definito il terzo partito ‘ridicolo’ sottolineando che negli Usa “Non hanno mai funzionato: crea solo confusione”. “Dispiace vedere come abbia perso il controllo e sia divenuto un disastro in cinque settimane”, ha detto Trump riferendosi al periodo trascorso dal passo indietro di Musk dall'amministrazione Usa. Critiche che non hanno impedito al patron di Tesla di andare avanti nel nuovo impegno politico: “Nei prossimi 12 mesi ci concentreremo sulla Camera e sul Senato”, ha detto in riferimento alle elezioni di metà mandato del 2026.

Ad attaccare Musk anche il nemico di vecchia data ed ex stratega di Trump, Steve Bannon, con il quale i rapporti non sono mai decollati. “Un non americano che fonda l'America Party. Dovrebbe essere deportato”, ha detto Bannon. La replica del miliardario non ha tardato ad arrivare: “Un grasso, ubriaco fradicio chiamato Bannon tornerà in prigione e questa volta per lungo tempo. Ha una vita di crimini da pagare”. Insomma l’ultimo capitolo della guerra Trump-Musk & alleati non sembra ancora scritto e, c’è da scommettere, riserverà grosse sorprese.