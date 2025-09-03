Nuovi missili nucleari, bombardieri a lungo raggio, droni e carri armati: a Pechino la parata che spaventa l’Occidente

Roma, 3 settembre 2025 - Una serie di sistemi d'arma ha sfilato a piazza Tiananmen, alla parata della vittoria. Xi Jinping, in uno sfoggio di potenza militare, ha voluto mettere in mostra il rinnovamento delle proprie Forze armate e il suo conquistato nuovo ruolo tecnologico. Tutto questo alla presenza del leader russo Vladimir Putin e di quello nordcoreano Kim Jong Un.

I mezzi di terra

Nuovi mezzi blindati e cingolati hanno fatto il loro debutto. Tra questi i nuovi carri armati di Type 100, due varianti dei lanciarazzi semovibili Type 191, oltre a veicoli da combattimento aviotrasportati di nuova generazione.

Missili

Particolarmente corposa la presenza di missili. Sono sfilati i missili intercontinentali strategici DF-5C a combustibile liquido, i nuovi missili ipersonici, nonché i missili strategici nucleari aria-aria JL-1, i missili nucleari lanciati da sottomarino JL-3, i missili nucleari terra-aria DF-61, DF-31 BJ. Mostrati anche quattro nuovi tipi di missili anti-nave YJ, tre dei quali sarebbero ipersonici.

Un veicolo sottomarino senza pilota HSU100 (Ansa)

Droni e mezzi senza presenza umana

Sono stati inoltre presentati diversi modelli di nuovi droni da guerra implementati dall'intelligenza artificiale, anche di dimensioni notevoli, oltre che di versi tipi di sistemi d'arma senza presenza umana dal design futuristico.

Aerei

Diversi mezzi aerei moderni hanno fatto il debutto durante la parata. Il velivolo da trasporto militare Y-20A e la sua variante aggiornata Y-20B - risorse fondamentali nella capacità di trasporto strategico dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) - sono stati visti in formazione congiunta. Il nuovo H-6J, una moderna variante navale del bombardiere a lungo raggio H-6, modificata a partire dalla versione H-6K per essere impiegata nella forza d'attacco marittima dell'Aeronautica della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA Navy Air Force), progettata per sostituire il più vecchio modello H-6G. L'H-6J è dotato di una nuova cellula con motori e avionica aggiornati ed è armato con missili da crociera antinave supersonici YJ-12. Presentato anche il nuovo veicolo da rifornimento YY-20. Inoltre sono stati visti nella parata anche quattro tipi di aerei imbarcati in portaerei, tra cui il J-35 e il J-15T. Secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua, il J-15T può decollare sia tramite catapulta che con sistema di decollo a rampa ("ski-jump"). Il J-15DT è un aereo imbarcato da guerra elettronica che può anch'esso utilizzare entrambi i sistemi di lancio. Il J-15DH, il J-15DT e il J-35 sono stati tutti sviluppati indipendentemente dalla Cina, aggiunge l'agenzia.