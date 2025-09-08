Nuova Zelanda, ucciso dalla polizia il padre scomparso dal 2021 insieme ai tre figli

Wellington (Nuova Zelanda), 8 agosto 2025 – L'incredibile storia dell'uomo scomparso da ormai 4 anni nei boschi della Nuova Zelanda insieme ai tre figli piccoli è terminata con un triste epilogo. Thomas Callam Phillips, le cui ultime tracce erano state rilevate nell'isolata regione neozelandese di Waikato, è stato ucciso durante una sparatoria con la polizia nella regione collinare di Waikato, nell'Isola del Nord.

Phillips è stato neutralizzato dopo aver sparato a un agente che era intervenuto per un furto con scasso in un negozio di prodotti agricoli nella cittadina rurale di Piopio. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 di questa notte. Tutto è iniziato con una segnalazione di un Quad con a bordo Phillips insieme a uno dei tre figli, rimasto illeso nella sparatoria e preso ora in custodia dalle autorità. Gli altri due figli sono stati ritrovati poche ore dopo in un campeggio nelle vicinanze: il padre li aveva lasciati soli, ma fortunatamente sono in buone condizioni di salute nonostante le temperature vicine allo zero.

L'agente, colpito a una spalla e alla testa, è stato trasportato in elicottero in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Le immagini mostrano Phillips in mezzo alla strada e, a poca distanza da lui, un fucile. Sui veicoli della polizia si possono vedere diversi fori di proiettile.

Il caso che ha appassionato la Nuova Zelanda

Il caso di Phillips ha appassionato per anni il Paese. Dopo essere scappato di casa nel 2021 con i tre figli, i quattro sono sfuggiti alla cattura nonostante diversi avvistamenti, tra cui le telecamere di sorveglianza che apparentemente mostravano Phillips e un bambino mentre irrompevano in un negozio il mese scorso.

La morte di Phillips

Il mezzo è stato intercettato in direzione Marokopa, piccolo villaggio rurale dove Phillips viveva in precedenza con la famiglia, ed è stato fermato grazie allo spargimento di chiodi sulla strada. A quel punto Phillips, latitante dal dicembre 2021 e ricercato dalle autorità da gennaio 2022, ha immediatamente sparato ad un agente della polizia presente sul posto colpendolo alla testa e ferendolo. Non è mancata la pronta risposta di un collega, che a sua volta ha prontamente sparato a Phillips uccidendolo sul colpo. Con lui durante la sparatoria era presente uno dei figli, che con la sua testimonianza ha avuto poi un ruolo fondamentale nel ritrovamento dei due fratelli in un accampamento poco distante. Oggi Ember, Maverick e Jayda, i tre figli di Thomas e Cat, hanno rispettivamente 9, 10 e 12 anni.

Il ritrovamento

Phillips era riuscito nell'intento di non farsi localizzare per quasi 4 anni prima dell'uccisione per mano della polizia, sfruttando anche le proprie capacità di sopravvivenza nella natura selvaggia. A questo proposito la sorella lo aveva definito in un'intervista di poco tempo fa con l'appellativo di 'bushman', termine indicante una persona solitaria e abile a cavarsela anche in zone isolate e pericolose. Il vicecommissario di polizia della zona, Jill Rogers, ha dichiarato ai media locali che "i bambini stanno bene e non hanno riportato ferite. Questa sera saranno portati in un luogo per essere sottoposti a controlli medici. In quanto autorità ci impegniamo a mantenere il massimo riserbo per dare priorità assoluta al loro benessere e recupero". La madre e i nonni sono già stati informati sul ritrovamento dei bambini.

La madre: “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli”

Da quando è fuggito nel 2021, la polizia ha sospettato Phillips di aver commesso diversi reati e lo ha accusato di rapina aggravata, ferimento aggravato e possesso illegale di arma da fuoco. La madre dei tre bambini si è detta sollevata che il calvario sia finito. "Ci sono mancati moltissimo ogni giorno, per quasi quattro anni, e non vediamo l'ora di accoglierli a casa con amore e cura – ha dichiarato all'emittente nazionale RNZ – e allo stesso tempo, siamo rattristati per come è andata a finire". La donna ha chiesto che la privacy della famiglia sia rispettata nella speranza che i bambini si reintegrino in un "ambiente stabile e amorevole" dopo "un lungo e difficile viaggio".

Chi lo ha aiutato nella latitanza?

Le autorità temevano da tempo che il caso Phillips si concludesse con una sparatoria. La polizia ritiene che l'uomo abbia avuto diverse persone che lo hanno aiutato a sfuggire alla cattura, fornendogli cibo e alloggio. Hanno ricevuto segnalazioni sporadiche sulla salute dei bambini e hanno deciso di non avviare una ricerca approfondita della famiglia per non minacciare la loro sicurezza. Nelle ultime settimane, hanno ritenuto che la rete di supporto potesse essersi sgretolata, portando l'uomo a furti con scasso sempre più sfacciati. "Se andavi a Marokopa, metà della città sembrava sostenerlo e l’altra metà pensava che fosse un criminale", ha detto un agente "Ma più recentemente il suo sostegno sembrava esaurirsi".