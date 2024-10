Nuova Zelanda, “tre minuti per gli abbracci”: l’aeroporto di Dunedin fissa un limite ai saluti

Wellington, 24 ottobre 2024 - Concessi solo tre minuti per gli abbracci, è l'incredibile limite di tempo fissato in un aeroporto della Nuova Zelanda per i saluti allo scopo di sveltire pratiche e il flusso di passeggeri. E si sono anche stupiti i dirigenti dello scalo di Dunedin, nel Sud del Paese, per il clamore suscitato sui media, nazionali ed internazionali, dalla originale decisione, secondo loro dettata da esigenze pratiche.

Basta smancerie: bisogna partire

Daniel De Bono, dirigente del terminal, alla stampa ha confermato: "Per far sì che tutto proceda senza intoppi, abbiamo installato nuovi segnali, tra cui 'Tempo massimo di abbracci: 3 minuti'", e non c'è da meravigliarsi, ha aggiunto: "E' il nostro modo non convenzionale di ricordare alle persone che l'area di partenza è riservata ai saluti veloci".

"20 secondi bastano”

De Bono ha comunque assicurato ai dubbiosi: in ogni caso "non preoccupatevi, basta un abbraccio di 20 secondi per liberare ossitocina e serotonina, gli ormoni della felicità che aumentano il benessere, quindi tre minuti sono sufficienti per salutarsi e ricevere la propria dose di felicità". Infine resta il parcheggio dell'aeroporto, che offre 15 minuti di sosta gratuita.