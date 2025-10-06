La storia dell’influencer neozelandese che ha trovato la spiaggia di Windows 10 e l’ha postata sui social

Wellington (Nuova Zelanda), 6 ottobre 2025 - Un fotografo e blogger neozelandese ha trovato e catturato con la sua macchina lo scorcio di una delle spiagge più famose al mondo. Liam, noto sui social con il nome di 'GetlostwithLiam', ha pubblicato sui propri profili una fotografia ritraente il paesaggio di Wharariki Beach, uno splendido litorale sabbioso che si affaccia sul Mar di Tasmania e situato nell'estremità settentrionale della South Island neozelandese. Il luogo è noto ai più per essere un celebre sfondo della schermata iniziale di Microsoft.

La spiaggia

Il video di GetlostwithLiam, risalente ai giorni a cavallo tra lo scorso febbraio e marzo ma pubblicato ad agosto, mostra Wharariki Beach in tutto il suo splendore tra le luci del giorno e quelle del tramonto. La spiaggia consiste a sua insaputa in una delle più conosciute schermate iniziali di Microsoft e per diverso tempo ha permesso all'utente di viaggiare con la fantasia, con la speranza magari di ritrovarsi un giorno in un luogo paradisiaco come quello. Un paesaggio naturale che si può raggiungere passeggiando per circa 20 minuti attraverso i terreni agricoli e campi coltivati, solo dopo avere percorso quasi 40 minuti di macchina dalla più vicina città di Takaka. Nella zona non vi è alcuna ricezione per i dispositivi elettronici e non mancano i venti forti e le correnti intense, che rendono particolarmente difficile immergersi in acqua. Liam consiglia inoltre di controllare lo stato delle maree in caso di esplorazione delle bellissime grotte nei dintorni.

Chi è Liam

GetlostwithLiam vanta quasi 55mila follower su Instagram, circa 1,5 milioni di mi piace totali su TikTok e un'infinità di video andati virali sul web grazie ai meravigliosi paesaggi catturati con la sua macchina fotografica. Laureatosi nel 2018 in biologia della conservazione, negli ultimi anni ha parallelamente portato avanti con grande passione l'hobby della fotografia, che gli ha permesso di raggiungere un ottimo seguito sui social network. La decisione più importante è arrivata proprio nel 2024 quando Liam, appena rientrato in Nuova Zelanda dall'Irlanda (paese di origine della famiglia), ha deciso di rendere questo hobby un lavoro a tempo pieno. Il suo obiettivo, attualmente, è quello di fare conoscere a più persone possibili intorno al mondo tutte le meraviglie, conosciute o nascoste, di un Paese come la Nuova Zelanda dall'enorme fascino e molto lontano geograficamente da noi.