Nuova offensiva sulla Striscia . Cento morti nei raid israeliani

Attacchi durissimi a Gaza City e Jabalya, nel nord della Striscia, e a Rafah, nel sud. Secondo il ministero della Sanità di Hamas, i morti palestinesi sono 93. Non si allenta la pressione di Israele su Gaza e il conteggio delle vittime civili continua a salire. Un attacco ha colpito vicino a Gaza City una tenda che ospitava sfollati palestinesi, uccidendo sei persone. Fra gli obiettivi c’era un leader di Hamas, Muhammad Faraj al-Ghoul, ex ministro del governo di Gaza, morto nel raid. Nel sud almeno nove palestinesi, per la maggior parte minorenni, sono stati uccisi in un bombardamento sulle tende degli sfollati nella zona di Mawasi a Khan Yunis. A Rafah, due donne sono state uccise dal fuoco israeliano per l’ennesima volta vicino a un punto di distribuzione di aiuti. Fra le vittime degli attacchi anche Ramez Almajdalawi, 45enne fratello di Raed Almajdalawi, radiologo a Brescia e presidente della onlus PalMed Italia: è stato colpito da un drone mentre guidava un’autocisterna per distribuire acqua.

Forze di difesa israeliane sono intervenute anche in Siria dove hanno attaccato le forze armate nella città meridionale di Suwayda per "prevenire danni ai drusi" (da giorni ci sono scontri fra drusi e beduini sunniti).