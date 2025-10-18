Nuova Gaza Enigma Hamas

di Lorenzo MantiglioniROMASe Israele pretende la restituzione immediata dei corpi degli ostaggi, Hamas continua a chiedere tempo. È questo uno dei temi più critici su cui l’accordo di cessate il fuoco nella Striscia sta vivendo ore concitate.

"La restituzione – fa sapere il gruppo palestinese – potrebbe richiedere del tempo, poiché alcuni corpi sono stati sepolti in tunnel distrutti dall’occupazione, mentre altri rimangono sotto le macerie degli edifici bombardati e demoliti". Secondo le fonti israeliane, si tratta di 19 corpi ancora da consegnare per completare lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi. Per accelerare le operazioni, Ankara ha inviato una missione di 81 esperti dell’Afad, l’agenzia turca per la gestione delle catastrofi, incaricati di localizzare i resti. La squadra, tuttavia, è ancora ferma al confine egiziano in attesa dell’autorizzazione di Tel Aviv a entrare nella Striscia.

Secondo Hamas, le operazioni potrebbero cominciare non prima di domenica, anche perché i corpi di alcuni ostaggi sarebbero stati travestiti con abiti locali per eludere il rilevamento dei droni israeliani, complicando ulteriormente le ricerche.

Tel Aviv, intanto, ha fatto sapere di aver perso la pazienza e che, se i corpi non verranno restituiti, riprenderà i combattimenti. "Non credo – commenta Raffaele Marchetti, direttore del Centro studi internazionali e strategici della Luiss (Ciss) – che possa saltare l’accordo su un aspetto del genere. Israele sta cercando di fare pressione attraverso una minaccia credibile, ma non possiamo escludere l’ipotesi di qualche azione dimostrativa che potrebbe avere purtroppo un costo umano".

A tenere banco, però, non c’è solo la questione dei corpi. A Gaza, Hamas non solo ha ripreso funzioni di polizia, ma sta giustiziando sommariamente rivali palestinesi, senza alcun segnale di disarmo. "Hamas – continua Marchetti – non si è mai detto pronta a consegnare le armi, nonostante le richieste di Tel Aviv. Il disarmo, e quindi la sua eventuale uscita di scena politica, sono questioni che verranno affrontate solo in negoziati futuri". Il movimento islamico mantiene una notevole capacità organizzativa, continua a reclutare nuovi membri e gode di sostegni solidi da Ankara e Doha. Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha rivelato che "Netanyahu ha accettato l’accordo solo sotto la pressione degli Stati Uniti, e dopo aver superato una linea rossa", riferendosi al possibile attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha.

"È difficile – osserva ancora Marchetti – immaginare che Hamas scompaia. L’idea iniziale era quella di un parziale disarmo e di un ingresso in una coalizione governativa più ampia, ma al momento sono solo ipotesi e materia di negoziazione". "Hamas – aggiunge il direttore del Ciss – è stato certamente indebolito, ma non eliminato. Mantiene una forza militare e una soggettività politica forte".

Sul piano internazionale, Washington preme per avviare la “fase due” dell’intesa. L’inviato americano Steve Witkoff è atteso in Medio Oriente domenica per rilanciare il piano di Trump che include una possibile estensione degli Accordi di Abramo all’Arabia Saudita. Secondo il Financial Times, Riad starebbe discutendo con Washington un accordo di difesa bilaterale simile a quello siglato il mese scorso con il Qatar. La ministra degli Esteri palestinese, Varsen Aghabekian, ha dichiarato che l’Autorità nazionale palestinese sarebbe pronta ad assumere il governo di Gaza. Ma, conclude Marchetti, "l’Anp non ha l’autorevolezza per controllare la Striscia, così come un’altra autorità internazionale faticherebbe a ottenere un riconoscimento".