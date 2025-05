Nucleare, Khamenei gela l’America:: "Il negoziato non funzionerà"

Il negoziato sul nucleare tra l’Iran e gli Stati Uniti "non funzionerà". Dopo avere già sollevato dubbi nelle scorse settimane rispetto ai colloqui sul dossier nucleare tra Teheran e Washington, Ali Khamenei (foto) ha espresso ulteriore pessimismo, tornando a criticare gli Stati Uniti di Donald Trump. "Non credo che il negoziato funzionerà e non sappiamo cosa succederà", ha detto la Guida suprema della Repubblica islamica, mentre non è ancora chiaro né il luogo né la data del prossimo incontro nell’ambito dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, mediati dall’Oman. Ricordando il fallimento dei negoziati che si erano tenuti con gli Usa durante la precedente amministrazione di Ebrahim Raisi – il presidente iraniano morto in un incedente aereo nel 2024 – Khamenei ha respinto la richiesta di Washington che vorrebbe un’intesa con Teheran basata su limiti alle attività di arricchimento dell’uranio, per scongiurare la possibilità che la Repubblica islamica possa costruire armi nucleari. "Dire cose come ‘non permetteremo all’Iran di arricchire l’uranio’ è una sciocchezza. Nessuno aspetta il permesso altrui", ha tuonato la Guida suprema. Per Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri iraniano e tra i principali negoziatori, Khamenei "ha chiaramente detto l’ultima parola", mentre "la questione dell’arricchimento non è negoziabile".