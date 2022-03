Biden, Putin, il nucleare e il Tiger Team: ecco perché il presidente Usa ha cambiato rotta

Washington, 26 marzo 2022 - Guerra in Ucraina e intelligence. Joe Biden prova a giocare d'anticipo su Putin. Nel cambio di rotta del presidente Usa sul nucleare - da usare in "circostanze estreme", come deterrente per le armi convenzionali, biologiche, chimiche e forse i cyberattacchi - ci sono le pressioni degli alleati europei na anche i super esperti del Tiger Team, una squadra speciale che secondo il New York Times si riunisce tre volte a settimana con un compito improbo: anticipare le mosse del capo del Cremlino.

Jake Sullivan

Se ne è occupato lo stesso Jake Sullivan, 45 anni, enfant prodige della politica dem Usa, il consigliere sulla sicurezza che il commander in chief ha definito "una mente più uinica che rara". È l'uomo dei più scottanti dossier esteri. Ha lavorato con Hillary Clinton e con Obama. Ha stretto un legame di fiducia con Biden fin dai tempi della vicepresidenza.

Tiger team

Il Tiger team è stato creato da Sullivan il 28 febbraio, 4 giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. L'obiettivo: prevedere le reazioni del presidente russo, frustrato dallo stallo della guerra in Ucraina, mettendo in conto anche il possibile uso di armi chimiche, biologiche e nucleari fino ad un ampliamento del conflitto al di là dell’Ucraina. Se ad esempio Mosca decidesse di allargare la guerra nei paesi vicini, tra cui Moldavia e Georgia.

"Ampliamento del conflitto"

Tra le simulazioni più inquietanti: quale dovrebbe essere la risposta della Nato in caso di attacco russo a colonne di mezzi e aiuti militari diretti a Kiev?

Dopo aver giocato un ruolo centrale nella definizione delle sanzioni contro Mosca, il Tiger Team voluto con forza da Joe Biden si esercita ora nel cercare di prevenire il presidente russo e, soprattutto, su come rispondere alle sue azioni, con l’obiettivo anche di fissare la ‘linea rossa' per l’uso della forza militare della Nato in Ucraina.

Cyberattacco e profughi

Le valutazioni del Tiger Team vanno comunque anche al di là degli scenari sul campo di battaglia, e si spingono a cercare di trovare risposte all’emergenza rifugiati, alle necessità di sicurezza dell’ambasciata americana a Kiev e ai pericoli di un cyberattacco.