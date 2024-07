Nozze da sogno in India. Da Rihanna a Blair, sfilata di ospiti vip Il magnate indiano Mukesh Ambani celebra il matrimonio di suo figlio con sontuosi festeggiamenti, mostrando la sua immensa ricchezza in un contesto di disuguaglianze evidenti in India. La cerimonia di tre giorni a Mumbai vede la presenza di ospiti internazionali come Kim Kardashian e ex premier britannici.