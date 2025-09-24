Notte dei droni Ombre russe

di Lorenzo MantiglioniROMASono ore di tensione quelle che si stanno vivendo sull’asse Copenaghen-Mosca, a seguito del sorvolo di lunedì sera di due-tre droni di grandi dimensioni sullo scalo dell’aeroporto di Kastrup, il più grande della Danimarca. Avvistati intorno alle 20.30, sono entrati e usciti dall’area ripetutamente accendendo e spegnendo le luci, probabilmente manovrati da qualcuno che voleva "mettersi in mostra, forse anche fare pratica", ha detto la polizia. Il fatto ha provocato la cancellazione di circa cinquanta voli e la deviazione di altrettanti, paralizzando il traffico fino alle prime ore del mattino.

La premier danese Mette Frederiksen, ricordando i recenti fatti in Polonia, Romania, Estonia e, da ultimo, in Norvegia, ha immediatamente puntato il dito verso il Cremlino. "Un attacco grave, mai visto contro una nostra infrastruttura", ha detto, aggiungendo poi che non si può escludere "in alcun modo" il coinvolgimento della Russia e che l’intento potrebbe essere stato quello di "disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti". E se da una parte i danesi, a detta del capo dei servizi d’intelligence Flemming Drejer, si trovano davanti a una "significativa minaccia di sabotaggio", senza escludere la pista russa, il Cremlino respinge ogni coinvolgimento. "Quando vengono formulate accuse infondate – ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov – il risultato è che non vengono più prese in considerazione".

Come si siano realmente svolti i fatti non è ancora chiaro. La Danimarca, che non ha abbattuto i droni perché scomparsi dai radar, ha avviato un’indagine approfondita e una collaborazione con le autorità norvegesi per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull’aeroporto di Copenaghen e quello segnalato su Oslo, chiuso per tre ore dopo l’avvistamento di velivoli senza pilota. Il premier norvegese Jonas Gahr Store ha ricordato che la Russia ha violato lo spazio aereo del Paese tre volte nel 2025, un comportamento "non accettabile".

Per la Nato però non ci sono dubbi. "La Russia è pienamente responsabile di queste azioni, che costituiscono un’escalation e che mettono in pericolo vite umane: devono cessare", ha dichiarato l’Alleanza atlantica, riunitasi sotto l’articolo 4, invocato dall’Estonia a seguito dell’incursione di venerdì scorso di alcuni Mig russi. "La Nato e gli alleati – ha proseguito –, in conformità con il diritto internazionale, tutti gli strumenti militari e non militari necessari per scoraggiare le minacce provenienti da ogni direzione. Il nostro impegno sull’articolo 5 (difesa collettiva nel caso di attacco contro un membro) è incrollabile".

Una posizione confermata anche dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, chiamato a chiarire se l’Alleanza fosse pronta a sparare ai velivoli russi in caso di violazione. "Reagiremo sempre con calma e determinazione, perché disponiamo di tutti i sistemi difensivi per garantire la difesa di ogni centimetro del territorio alleato. Ma questo non significa che abbatteremo sempre immediatamente un aereo". Propone una visione diversa, il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto, in visita alla base estone di Amari. "Ho l’impressione che quello che sta facendo la Russia, più che una provocazione alla Nato, sia un modo per distogliere l’attenzione da quello che sta avvenendo in Ucraina, dove ha aumentato gli attacchi, tentando prima che arrivi l’inverno di piegare definitivamente l’esercito di Kiev".