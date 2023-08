Guerra in Ucraina, Russia: intercettato missile di Kiev sulla Crimea. Le notizie di oggi

Roma, 19 agosto 2023 – Mosca afferma di aver intercettato nella notte un missile ucraino sulla Crimea e parla di 6 morti ieri per bombe di Kiev sul Donetsk.

Ma gli occhi sono ancora puntanti sulla controffensiva di Kiev e in particolare sugli obiettivi. L'intelligence Usa stima infatti che l’avanzata dell'Ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, città chiave nel Sud Est del Paese: sono troppe le fortificazioni e le trincee messe in piedi dai russi.

Un soldato ucraino (Afp)

"Più dureranno gli scontri e più debole sarà la fiducia dell'Occidente nel successo di Kiev”, dice Lavrov. Il ministro degli Esteri russo torna a definire “inaccettabile" una guerra nucleare affermando però che le armi atomiche sono l'unico "deterrente contro le minacce” alla Russia.

Via libera intanto degli Stati Uniti alla decisione di Danimarca e Paesi Bassi di fornire F-16 all'Ucraina. Non è chiaro quando i primi velivoli potrebbero entrare nel conflitto, ma i piloti ucraini dovranno prima intraprendere almeno sei mesi di addestramento.

Le notizie in diretta