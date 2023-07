Notizie Ucraina oggi, muro del Cremlino sul grano. L’Aiea conferma: mine anti-uomo intorno alla centrale di Zaporizhzhia

Kiev, 25 luglio 2023 – La battaglia per il grano al centro delle notizie sulla guerra in Ucraina. Nessuna apertura da parte del Cremlino che anzi definisce “impossibile al momento tornare all’accordo” per l’esportazione del frumento dai porti ucraini. In un colloquio telefonico con Zelensky il premier britannico Sunak ha detto che il Regno Unito sta lavorando per ripristinare l’intesa, e al contempo monitorando il Mar Nero dove “la Russia cerca sempre più di prendere di mira le navi mercantili”. Una condanna dell’attacco russo al deposito di Odessa – da dove partono i carichi di cereali ucraini – arriva oggi dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen che annuncia un contributo di sostegno alle finanze ucraine di 1,5 miliardi. Nella notte l’Aiea ha confermato la presenza di mine antiuomo nell’area perimetrale intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il che viola gli standard di sicurezza internazionali. In caso di esplosione tuttavia – assicura il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica – non ci sarebbero ripercussioni per l’impianto.

Porto di Chrnomorsk, est di Odessa: tonnellate di grano ucraino destinato a Kenya e Ethiopia (Afp)

Notizie in diretta