Ucraina notizie live, allerta per il 24 agosto. “Rischio di attacco per l’Indipendenza estremamente alto”

Mosca: sventato attacco con droni

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto questa mattina un attacco di droni nella regione di Mosca, come riporta Rbc- Ucraina: sarebbe successo intorno alle 5.50, ora italiana. Il drone, prosegue la nota, è stato neutralizzato sul territorio della regione di Mosca con dispositivi elettronici. “Si è schiantato nell'area dell'insediamento di Pokrovske, nel distretto di Odintsovo, non ci sono state vittim”, aggiunge il ministero. L'aeroporto Vnukovo di Mosca è stato chiuso temporaneamente per motivi di sicurezza.