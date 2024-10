Oltre 130 droni russi sull’Ucraina, notizie live. Blackout a Mykolaiv, 270mila case al buio

07:19

Blackout a Mykolaiv, 272mila utenti al buio

Blackout oggi a Mykolaiv, e in parte dell'omonima regione nell'Ucraina meridionale, dopo gli attacchi russi di ieri. Il gestore Mykolayivoblenergo, riporta Rbc-Ucraina, ha reso noto questa mattina che "circa 272mila utenti in totale sono attualmente senza elettricità", aggiunge che i lavori di ripristino del servizio sono in corso. Il governatore della regione, Vitaly Kim, ha imputato la causa del blackout ai bombardamenti russi di ieri.