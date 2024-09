Notizia choc. La storica azienda valuta la chiusura di stabilimenti

È una prima volta che fa molto rumore. La Volkswagen valuta infatti dopo 87 anni di storia la chiusura di stabilimenti in Germania per cercare rendere più efficace il suo programma di taglio dei costi. È una pessima notizia per il governo Scholz e per tutto il Paese, anche perché verrebbe contemporaneamente messo in discussione il patto di salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2029 siglato con i sindacati, che si opporranno con forza al progetto. Le ipotesi sarebbero concentrate su un grande impianto di produzione di veicoli e una più piccola fabbrica di componenti. "L’ambiente economico è diventato ancora più duro e nuovi attori stanno investendo in Europa", spiega l’amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume (foto). "La Germania come sede aziendale sta restando ulteriormente indietro in termini di competitività", aggiunge.