Norvegia, si sveglia e trova una portacontainer nel giardino di casa. “Non mi ero accorto di niente”

Oslo, 23 maggio 2025 - Immaginate di risvegliarvi un mattino, aprire la finestra e vedere che, nel vostro giardino di casa, c'è un'enorme nave portacontainer che si è arenata. Assurdo ma vero, questo è quello che è successo a Johan Helberg di Bynest, in Norvegia. L'emittente nazionale TV2 riporta che, ad avvisarlo dell'incidente, sarebbe stato un vicino: nonostante gli immaginabili rumori, l'uomo avrebbe continuato a dormire senza problemi.

Il giardino di Helber si affaccia sul fiordo di Trondheim, dove le imbarcazioni sono solite passare senza troppi problemi. Potenzialmente, l'incidente avrebbe potuto produrre molti più danni: "Se la portacontainer (lunga 135 metri, ndr) avesse colpito l'affioramento roccioso poco più in là, avrebbe colpito violentemente anche la mia casa - ha dichiarato il malcapitato a TV2 - Mancavano solo pochi metri".

"Quando ho guardato fuori dalla finestra, ho visto una nave sfrecciare verso la riva", il racconto del vicino, Jostein Jorgensen, a un'emittente locale. L'uomo ha dichiarato di essersi poi precipitato all'esterno, chiedendo l'attivazione della sirena d'allarme.

La nave lunga 135 metri arenata nel giardino di casa di Johan Helberg nel fiordo di Trondheim (Ansa)

La compagnia proprietaria dell'imbarcazione – Ncl – si è detta "grata" che nello scontro nessuna delle sedici persone a bordo sia rimasta ferita, pur definendo quanto accaduto "un incidente grave". "Al momento, non sappiamo cosa abbia causato l'incidente e siamo in attesa della conclusione delle indagini in corso da parte delle autorità competenti – le parole di Bente Hetland, direttore di Ncl –. Stiamo attualmente valutando i danni alla nave". Non ci sono state perdite di petrolio e al momento non sembrano probabili, ma in ogni caso una nave di pronto intervento è già in zona.

Per ora, la portacontainer rimane lì: né un rimorchiatore né una società di recupero che ha tentato di rimetterla in mare grazie all'alta marea sono riusciti a disincagliarla. L'Amministrazione costiera norvegese ha dichiarato che è necessaria una serie di indagini geotecniche prima di poter effettuare un ulteriore tentativo. E, almeno per ora, nulla da fare per il giardino di Helberg.