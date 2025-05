La Norvegia avverte la Nato: la frontiera artica della Russia è fonte di preoccupazione

Roma, 22 maggio 2025 – Tra le aree di preoccupazione evidenziate da Eide c’è la penisola di Kola della Russia, un tratto di territorio pesantemente militarizzato proprio al di là del confine con Norvegia e Finlandia. Eide ha sostenuto che la Norvegia e gli altri alleati della Nato svolgono già un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della regione.

La seguente intervista è stata modificata per chiarezza e lunghezza.

Lei ha discusso di maggiori investimenti nella difesa con gli alleati della Nato, il che per la Norvegia significa, immagino, investire anche nella sicurezza della regione artica. Cosa si aspetta dai suoi alleati nell’Artico?

Eide: Gran parte delle nostre forze armate si trova fisicamente nell’Artico e la nostra preoccupazione numero uno per la sicurezza è proprio l’Artico. La penisola di Kola non riguarda solo la Norvegia, ma anche la Nato. È la più grande concentrazione di armi nucleari del pianeta. È appena fuori dalla nostra porta, letteralmente. Kirkenes, l’ultima città della Norvegia, è a 30 chilometri dalla Russia – e da tutta una serie di basi nucleari e militari. La tensione è ancora bassa. Tuttavia, in caso di conflitto tra Est e Ovest, l’Artico è immediatamente rilevante perché è la via più breve per missili e aerei dalla Russia al Nord America e viceversa.

Come vede cambiare il ruolo della Nato nell’Artico nei prossimi mesi e anni?

Eide: Ci sarà più presenza, più consapevolezza, più sorveglianza, più comunicazione satellitare, più enfasi sul pensiero strategico. Le prospettive di sicurezza assomigliano più alla Guerra Fredda che agli anni Novanta. La grande differenza tra gli anni ’80 e gli anni ’90 è che abbiamo smesso di preoccuparci degli Stati funzionanti e abbiamo iniziato a preoccuparci degli Stati in crisi. Ora gli Stati funzionanti sono tornati a preoccupare. E questo rende davvero importante l’Artico.

Cosa significa questo per il ruolo della Nato nella pratica?

Eide: Gli investimenti sono importanti perché la nostra attività si spinge sempre più a nord. Quindi, accogliamo con favore questa nuova enfasi sull’Artico. Per esempio, i satelliti geostazionari non coprono nulla al di sopra di una certa latitudine.

La Norvegia ha sempre rifiutato di ospitare basi militari straniere permanenti sul suo territorio. Siete interessati a una maggiore presenza di truppe straniere?

Eide: Sì, siamo molto interessati a maggiori esercitazioni, al preposizionamento. Non vogliamo basi straniere permanenti in Norvegia perché siamo così vicini alla Russia, ma approviamo la presenza frequente [di truppe straniere della Nato per] dimostrazioni o operazioni congiunte aeree, marittime e terrestri. Detto questo, alcuni compiti dovrebbero essere lasciati a noi piuttosto che alla Nato, perché è meno provocatorio per la Russia, come il pattugliamento marittimo degli aerei, l’attività navale e sottomarina e la generazione di intelligence per l’intera alleanza.

Vede un accordo sull’innalzamento dell’obiettivo di spesa per la difesa della Nato al 5% del Pil entro la fine del vertice Nato di fine giugno?

Eide: Ci sono stati progressi ragionevolmente buoni e potremmo arrivare a un accordo che includa il 3,5% di fondi per la difesa “reale” – secondo la contabilità attuale e correlata agli obiettivi di capacità di difesa – più l’1,5% relativo agli sforzi di sicurezza e difesa che non sono forze militari. Questo potrebbe portarci al 5%, che è ciò che Donald Trump ha chiesto, e aiutare l’unità transatlantica. Ma ha bisogno di ulteriori elaborazioni.

I critici sostengono che questo gonfierebbe le cifre contando altri tipi di spesa e farebbe sembrare che i Paesi della Nato investano nella difesa molto più di quanto non facciano in realtà.

Eide: Sarebbe intelligente fare una distinzione all’interno del 5%. Dovremmo riconoscere apertamente e onestamente che ci sono molte capacità abilitanti che non sono militari di per sé, come le infrastrutture di trasporto, le capacità a doppio uso [come] gli aeroporti che possono essere sia civili che militari, cose che possono essere convertite per scopi bellici ma che non hanno bisogno di essere all’interno dell’establishment della difesa in tempo di pace. Ma anche questo dovrebbe essere definito.

Sappiamo che molti Paesi della Nato faranno fatica a raggiungere l’obiettivo. Che valore ha quindi fissare un obiettivo così alto, oltre a dimostrare l’accordo con gli Stati Uniti?

Eide: L’obiettivo del 3,5% per le spese militari è ancora molto difficile per molti, ma è a portata di mano.