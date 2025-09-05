Non pagò le tasse sull’acquisto di una casa, si dimette la vicepremier britannica Angela Rayner

Roma, 5 settembre 2025 – La vicepremier britannica Angela Rayner si dimette. Alla base del passo indietro della Rayner c’è lo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa. Lo ha rivelato Sky News.

L'uscita di scena arriva dopo che è stato consegnato al premier laburista Keir Starmer il rapporto dell'inchiesta condotta sul caso da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street chiamato a sorvegliare il rispetto della condotta dei membri del governo. Si tratta di un durissimo colpo per l'esecutivo laburista già in crisi di consensi e in difficoltà su più fronti.

Dimissioni che erano nell’aria dopo che la stessa Rayner aveva ammesso “l’errore”. La 45enne, seconda nelle gerarchie del Partito Laburista inglese, aveva confermato in un'intervista a Sky News di non avere pagato la giusta cifra di tasse su una seconda casa dal valore di 800mila sterline acquistata a Howe, nella contea del Sussex.

Come raccontato dal Daily Telegraph, Rayner era stata accusata nei giorni scorsi di avere risparmiato in maniera illecita una cifra pari a 40mila sterline di tasse, nonostante avesse presentato la sua nuova abitazione nel Sussex come 'residenza principale'. Una procedura che ha scaturito forti dubbi sin dal primo momento, poiché la stessa Rayner aveva avuto modo di spostare il proprio nome dai registri della precedente casa di Ashton-Under-Lyne, sobborgo dell'area metropolitana di Manchester, poco prima dell'acquisto della villa di Howe.

"Sono profondamente rammaricata per il mio 'errore' nel pagamento dell'imposta di registro. Mi impegnerò a risolvere pienamente la questione e a garantire la trasparenza che il pubblico esige", ha dichiarato in lacrime alle telecamere di Sky News la vice-primo ministro del Regno Unito, incalzata dalle domande dei giornalisti.

Rayner aveva provato a difendersi affermando come la discussa operazione immobiliare che l'ha vista coinvolta fosse avvenuta in un periodo familiare complicato per via del divorzio con il marito, nel 2023. Oltre a ciò, la numero due del Regno Unito ha anche parlato di un fondo fiduciario congiunto indirizzato alla nascita di un figlio nato prematuro con gravi disabilità, al quale risultano intestate la maggior parte della residenza di Howe.