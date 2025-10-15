L’incredibile storia dell’uomo con il nome più lungo del mondo: 20 minuti per pronunciarlo

Roma, 15 ottobre 2025 – Generalmente, dire il proprio nome la prima volta che ci si presenta con qualcuno è un’operazione che richiede una media di 2 secondi di tempo. Il neozelandese Laurence Watkins, invece, impiegherebbe quasi mezz’ora: il suo attuale nome completo è composto da 2.253 parole, che gli sono valse il posto nel Guinness World Record in quanto “nome proprio più lungo del mondo”.

L'obiettivo di battere un record

Il sito del Guinness dei primati ripercorre la storia di questo 60enne di Auckland, ex guardia di sicurezza oggi in pensione. Tutto ha inizio nel 1990, allora all’anagrafe era Laurence Gregory Watkins, un appassionato del “Ripley’s Believe It or Not!”, celebre programma televisivo sui fatti più incredibili del pianeta. "Sono sempre stato affascinato dai record insoliti e bizzarri che alcune persone cercavano di raggiungere e volevo davvero farne parte – ha raccontato agli inviati del Gwr – Ho spulciato l’elenco per trovare un primato da battere, quello del nome era l’unico con cui avessi una possibilità”. All’epoca, 24enne, lavorava alla biblioteca cittadina, e cominciò a selezionare le parole aiutandosi con i libri e i consigli più o meno fantasiosi dei colleghi.

Una battaglia legale insolita

Una volta completato l’elenco, ha presentato domanda di cambio nome tramite Deed Poll, un documento legalmente vincolante per la persona richiedente con cui si dichiara la volontà di abbandonare il nome precedere a favore del nuovo – l’atto è riconosciuto nel Regno Unito e, con alcune accortezze giuridiche, in molti Paesi del Commonwelth. Nel caso di Watkins, la sua richiesta è stata accolta dal Tribunale distrettuale neozelandese di competenza, ma respinta dal General Register Office. Lui non si è arreso, si è appellato all'Alta Corte della Nuova Zelanda, che alla fine si è schierata dalla sua parte. La legge nazionale è poi stata modificata, in modo da disincentivare altri all’impresa.

Il matrimonio con il nuovo nome

Nel 1991 è stata registrata per la prima volta la lettura completa del suo nuovo nome. In occasione del primo matrimonio di Watkins, il celebrante, resosi conto della difficoltà di lettura in diretta, lo preregistrò in anticipo cosicché, mentre gli invitati sorseggiavano champagne, una voce metallica sciorinava le migliaia di parole: il nastro andò avanti per 20 minuti, al termine dei quali arrivò il momento del fatidico “Sì, lo voglio”. Raggiunto dall’emittente televisiva statunitense Cnn, Watkins ha raccontato: “L’unica alternativa sarebbe stata battere il record della coppia con la maggiore differenza d’altezza. Ma l’uomo che lo deteneva era alto come me, 1 metro e 88, e sua moglie era alta 90 centimetri. A meno di sposare qualcuno più basso, non avevo chance”.