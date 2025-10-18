No Kings: perché negli Stati Uniti stanno scendendo in piazza contro Trump

Washington, 18 ottobre 2025 – Nessun trono, nessuna corona, nessun re. Con queste parole si presenta No Kings, una campagna di mobilitazione nata negli Stati Uniti per contrastare quella che i promotori definiscono una crescente deriva autoritaria da parte del presidente Donald Trump, e che oggi sfilerà in moltissime città.

Nessuna forma di militanza partitica, nessun riferimento diretto a sigle tradizionali: l’obiettivo è politico, ma trasversale. La parola d’ordine è netta: fermare ogni tentativo di concentrazione del potere nelle mani di una sola figura. Ma nonostante l'apartitismo, non manca il sostegno di importanti figure politiche, come Hillary Clinton, Kamala Harris e Nancy Pelosi.

Il movimento si definisce come “una mobilitazione di massa non violenta per fermare l’ascesa autoritaria”. Sul sito ufficiale si parla di milioni di persone “pronte a scendere di nuovo in strada per mostrare al mondo che l’America non ha re, e che il potere appartiene al popolo”.

No Kings nasce da un contesto preciso, ma con ambizioni generali: rispondere all’erosione delle istituzioni democratiche, al controllo delle corti, all’indebolimento dei diritti civili e sociali, alla riduzione degli spazi di partecipazione. Coloro che aderiscono intendono anche ribadire la loro contrarietà a misure ritenute antidemocratiche, come la Guardia nazionale inviata nelle città governate dai democratici per "ristabilire la legge e l'ordine" e l'apertura di centri detentivi per migranti che, come Alligator Alcatraz, non rispetterebbero i diritti dei detenuti.

Come ricorda Cnn News, la mobilitazione ha già avuto un primo momento di forte visibilità il 14 giugno 2025, con una giornata di proteste e presidi in tutto il Paese in concomitanza del compleanno di Trump. La seconda ondata è fissata per oggi 18 ottobre: manifestazioni coordinate, azioni simboliche, momenti di disobbedienza civile. Il tutto – viene precisato – organizzato in modo pubblico, pacifico e non violento. Gli organizzatori devono infatti seguire un percorso di formazione su sicurezza, gestione dei gruppi e de-escalation, come indicato nel toolkit fornito online.

Nonostante la natura pacifica del movimento, gli Stati Uniti sono oggi in fermento e non si escludono tensioni e scontri, anche tra diverse fazioni di cittadini. Dal canto loro, i repubblicani anno etichettato la protesta come 'anti-americana' e 'pro-Hamas'.