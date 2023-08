Colpo di stato in Niger, le ultime notizie: inviate truppe di rinforzo ai confini con Benin e Nigeria. Spazio aereo chiuso

Roma, 7 agosto 2023 – Allo scadere dell'ultimatum dell'Ecowas, la giunta militare guidata dal generale Abdourahamane Tchiani ha chiuso lo spazio aereo sopra i cieli del Niger. Le autorità militari, protagoniste del golpe nello Stato africano, hanno inviato nuove truppe di rinforzo nelle zone di confine con il Benin e la Nigeria. Il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria ha accusato i Paesi vicini di preparare un'aggressione contro il Niger, dopo la scadenza dell'ultimatum dell'Ecowas per il ripristino del governo del presidente Mohamed Bazoum.

La popolazione nigerina insieme ai militari golpisti

In solidarietà ai golpisti nigerini, le giunte militari di Mali e Burkina Faso hanno deciso di inviare oggi una delegazione a Niamey per dimostrare "la loro solidarietà alla popolazione". In Mali e Burkina Faso i militari hanno preso il potere con la forza nel 2020 e nel 2022.

Ieri migliaia di persone a Niamey hanno marcato verso lo stadio mostrando il sostegno alla giunta militare golpista. Il generale Mohamed Toumba, uno dei capi militari, parlando alla folla ha denunciato "coloro che si nascondono nell'ombra complottando per sventare gli sforzi del Niger di andare avanti".

Ecowas: "Serve ancora tempo per intervento militare"

"Serve ulteriore tempo per preparare un intervento militare in Niger". L'aggiornamento sulla strategia dei Paesi dell'Ecowas per gestire la crisi nigerina arriva dopo che l'ultimato per il rilascio del presidente Bazoum è scaduto. Secondo le rivelazioni di fonti militari fatte al Wall Street Journal, l'Ecowas ha ancora bisogno di tempo per "rafforzare le nostre forze prima di partecipare a una simile operazione militare. Il successo di qualsiasi operazione militare dipende da una buona preparazione". Il blocco di Paesi dell'Africa occidentale, che non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale, dovrebbe concedere una proroga di una settimana.