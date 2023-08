Niger, migliaia di filogolpisti assediano base militare francese. La Russia: “Ecco perché siamo contro un intervento militare”

Niamey (Niger) 11 agosto 2023 – Ancora altissima la tensione in Niger dove si cerca una soluzione che possa impedire un intervento militare per ristabilire il governo legittimamente eletto dopo il golpe militare del 26 luglio scorso.

Polveriera Niger

Migliaia di sostenitori del regime militare che ha preso il potere in Niger si sono infatti radunati oggi vicino alla base militare francese di Niamey, scandendo slogan ostili alla Francia, hanno osservato i giornalisti dell'Afp.

“Abbasso la Francia, abbasso l'Ecowas”, hanno urlato i manifestanti durante il raduno che si tiene all'indomani di un vertice della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale che ha dato il via libera a un possibile intervento militare per reinsediare il presidente deposto il 26 luglio Mohamed Bazoum.

Intanto la Russia, protagonista dell’aggressione all’Ucraina, è contraria a un intervento armato per risolvere la crisi in Niger, ritenendo che “potrebbe provocare una forte destabilizzazione della situazione nella regione del Sahara-Sahel”. Lo afferma il ministero degli Esteri in un messaggio postato sul suo sito ufficiale e ripreso dall'agenzia Ria Novosti. La Russia, si aggiunge nel messaggio, è invece favorevole a “sforzi di mediazione” da parte dell'Ecowas, la comunità degli Stati dell'Africa occidentale.