Niger, domani scade l’ultimatum dell’Ecowas. I militari golpisti chiedono l’aiuto della Wagner

Resta altissima la tensione in Niger dopo il colpo di Stato militare che ha sovverchiato il Governo democraticamente eletto di Mohamed Bazoum.

Le manifestazioni a sostegno del golpe militare in Niger

La situazione sul campo resta estremamente complessa. Nei giorni scorsi Italia e Francia hanno evacuato i connazionali che chiedevano di rientrare in patria. Usa e Gran Bretagna hanno parzialmente chiuso le ambasciate.

Tensione sempre più alta

I militari golpisti guidati da Abdourahamane Tchiani e i loro sostenitori strizzano l’occhio alla Russia e nei primi giorni del golpe hanno assaltato l’ambasciata francese (di cui il Niger è stato colonia fino al 1959). Niger che è ricco di materie prime fra cui in particolare l’uranio necessario ad alimentare le centrali nucleari (il 50 per cento delle centrali atomiche francesi funziona con uranio nigerino) ed è un paese fondamentale lungo la tratta migratoria verso l’Europa. In questo quadro perdere un “alleato” occidentale in quest’area non è cosa buona per Usa ed Europa.

L’intervento militare dell’Ecowas

Non solo. Ieri l’Ecowas, Comunità economica che riunisce 15 Stati dell’Africa centro-occidentale, ha dichiarato di aver pianificato ed essere pronta a un intervento militare (con tanto di date e forze necessarie) contro la giunta militare. L’ultimatum per ripristinare il governo destituito scade domani.

Il Ciad non parteciperà alla guerra

Nelle ultime ore per il Ciad (uno fra i più grandi paesi centro africani) ha dichiarato che non sosterrà un eventuale intervento militare dei Paesi dell'Ecowas contro i golpisti in Niger. Lo ha sottolineato il ministro della Difesa ciadiano, il generale Daoud Yaya Brahim, in un discorso trasmesso dalla tv di Stato. "Sosteniamo sempre il dialogo tra i nigerini e non interverremo mai con mezzi militari", ha dichiarato. Il Senegal, Stato non aderente all’Ecowas, ha invece fatto sapere di essere pronto a unirsi all’operazione militare per ristabilire l’ordine in Niger.

Altri cittadini italiani evacuati

Intanto voci diplomatiche francesi annunciano nuove evacuazioni di cittadini italiani, circostanza che farebbe pensare a un ulteriore innalzamento della tensione e al rischio di un conflitto su più larga scala.

La Francia sostiene Mahamadou

“Il futuro del Niger e la stabilità della regione dipendono dal fallimento del colpo di Stato del 26 luglio", ha dichiarato il ministero degli Esteri francese in una nota. La nota ha aggiunto che il ministro Colonna ha incontrato oggi il primo ministro nigerino, Ouhoumoudou Mahamadou, al quale ha ribadito il "pieno sostegno" di Parigi al presidente costituzionale, Mohamed Bazoum, detenuto dai golpisti.

I golpisti chiedono aiuto alla Wagner

Intanto la giunta militare che ha evitato di incontrare gli emissari della Ecowas giunti nei giorni scorsi nel Paese e che teme ora un attacco da parte della coalizione africana ha chiesto aiuto al gruppo mercenario russo Wagner: lo riferisce l'agenzia Associated Press, che cita un analista, nelle ore in cui è cominciato il conto alla rovescia (l'ultimatum dell'Ecowas scade domani). La richiesta è stata avanzata da uno dei leader golpisti, il generale Salifou Mody, che si è recato nel vicino Mali, dove ha preso contatto con qualcuno di Wagner, ha riferito all'Ap Wassim Nasr, giornalista e ricercatore presso il Soufan Center; la fonte ha aggiunto che tre fonti maliane e un diplomatico francese hanno confermato l'incontro, di cui peraltro aveva già parlato France 24. "Hanno bisogno di Wagner perché diventeranno la loro garanzia per rimanere al potere", ha spiegato, aggiungendo che il gruppo sta prendendo in considerazione la richiesta.

Calma apparente

Stamattina le strade della capitale del Niger, Niamey, erano calme e «molti residenti» interpellati dall'Afp auspicavano una fine della spirale di tensione per evitare una «catastrofe». In diverse piazze di Niamey sono state istituite "brigate di vigilanza” per “monitorare la minaccia esterna”. In un decreto letto in televisione giovedì sera, la giunta golpista aveva invitato “il popolo nigerino a essere vigile nei confronti di spie e forze armate straniere” e invitava i cittadini a trasmettere alle autorità “qualsiasi informazione relativa all'ingresso o al movimento di individui sospetti”.