Niger, la Francia evacua i suoi cittadini. Tajani: “Volo speciale per gli italiani”

Roma, 1 agosto 2023 - Sempre più calda la situazione in Niger. E la Francia ha deciso di avviare oggi l'evacuazione dei suoi connazionali. Ma non solo, il ministero degli Esteri ha fatto sapere che saranno evacuati "anche i cittadini europei che desiderano lasciare il Paese".

Caos in Niger dopo il colpo di Stato (Ansa)

"Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia – scrive intanto su Twitter il ministro degli esteri Antonio Tajani –. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso".

Nel Paese regna il caos: ieri sono stati arrestati quattro ministri e il leader del partito del presidente Mohamed Bazoum, deposto dal golpe (il terzo in altrettanti anni nel Sahel, dopo quelli nelle vicine ex colonie francesi del Mali e del Burkina Faso).

Francia e Stati Uniti hanno schierato insieme 2.600 soldati in Niger per combattere i jihadisti. La giunta militare, ieri, ha accusato la Francia di cercare di "intervenire militarmente" per reintegrare Bazoum, cosa che il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha negato.