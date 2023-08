Niger, la Nigeria taglia l’elettricità. Il Paese è dipendente per il 70%

Niamey, 2 agosto 2023 - Una mossa che avrà pesanti conseguenze: la Nigeria ha interrotto la fornitura di elettricità al Niger in linea con le sanzioni decise dai Paesi vicini dell'Africa occidentale dopo il colpo di stato militare che ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum. A riferirlo sono fonti vicine alla direzione della Compagnia Nigeriana dell'Elettricità. “La Nigeria ha disconnesso da ieri (martedì) la linea ad alta tensione che porta l'elettricità in Niger”, hanno detto le fonti. Il Paese dipende per il 70% delle sue forniture energetiche dalla Nigeria.

Un intervento militare in Niger è "l'ultima opzione" presa in esame dall'organizzazione regionale dell'Africa occidentale Ecowas per ripristinare l'ordine costituzionale, ha detto il Commissario per gli Affari politici, la pace e la sicurezza dell'Ecowas, Abdel-Fatau Musah, aprendo i lavori della riunione ad Abuja del Comitato dei capi di Stato Maggiore della Difesa.

"L'opzione militare è l'ultima opzione sul tavolo, l'ultima risorsa, ma dobbiamo essere pronti a questa eventualità", ha detto Musah, citato dall'emittente francese Bfmtv. Nel corso del suo intervento il Commissario ha quindi riferito di una delegazione dell'Ecowas volata a Niamey per "negoziare" con le autorità militari che hanno preso il potere il 26 luglio scorso: "Il presidente della Commissione Ecowas (Omar Alieu Touray, ndr) avrebbe voluto essere qui, ma mentre parliamo si trova in Niger come parte di una delegazione di alto livello guidata dall'ex capo di stato della Nigeria, il generale Abdulsalami Abubakar, per negoziare".