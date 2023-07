Niger, golpisti: “La Francia vuole intervenire militarmente”. L’uranio, la Russia e gli avvertimenti dell’Occidente

Niamey, 31 luglio 2023 - Sempre più incandescente la situazione in Niger, dopo il colpo di Stato che preoccupa profondamente Stati Uniti e Ue. Dopo Mali e Burkina Faso infatti, il Niger, finora alleato con i Paesi occidentali, diventa il terzo Paese del Sahel, un'area minata dagli attacchi terroristici dei gruppi legati allo Stato Islamico e ad Al-Qaeda, a vivere un golpe in appena tre anni. E il caos presenta un'opportunità per Mosca in un Paese che è uno dei maggiori produttori mondiali di uranio.

Manifestanti filo-golpisti in Niger (Ansa)

Golpisti: la Francia vuole intervenire

I militari nigerini che hanno rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum accusano la Francia di voler “intervenire militarmente” per rimetterlo in carica, secondo una dichiarazione trasmessa lunedì dalla televisione nazionale. “In linea con la sua politica di ricerca di modi e mezzi per intervenire militarmente in Niger, la Francia, con la complicità di alcuni nigerini, ha tenuto una riunione presso la sede della Guardia nazionale del Niger per ottenere le necessarie autorizzazioni politiche e militari”, si legge nel comunicato. Ieri migliaia di persone avevano assaltato l'ambasciata francese inneggiando alla Russia e a Putin.

La Francia e l’uranio

I golpisti del Niger oggi hanno vietato l'esportazione di oro e di uranio verso la Francia. Oltre il 50 per cento dell'uranio estratto nel Paese viene utilizzato per alimentare le centrali nucleari della Francia. Inoltre il 24 per cento dell'uranio importato dall'Unione dei Paesi europei proviene dal Niger.

Bruxelles

Intanto, nuova e netta presa di posizione di Bruxelles. "L'Unione europea si associa alle ferme condanne espresse dai Capi di Stato della subregione contro l'inaccettabile colpo di Stato compiuto in Niger. Il presidente Bazoum, democraticamente eletto, resta l'unico Capo di Stato in Niger. Qualsiasi autorità diversa dalla sua non può essere riconosciuta. Deve riconquistare, senza indugio e senza condizioni, la libertà e la pienezza del suo alto incarico", afferma in una dichiarazione l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell. "L'Unione europea sostiene tutte le misure adottate dall'Ecowas in risposta a questo colpo di Stato e le appoggerà rapidamente e con determinazione. L'Unione europea contesta ogni accusa di ingerenza straniera. E' importante che la volontà del popolo del Niger, espressa dai voti, sia rispettata. Riteniamo i golpisti responsabili di qualsiasi attacco a civili, personale diplomatico o strutture", conclude il capo della diplomazia europea.

Washington

Anche gli Stati Uniti “sostengono l'Ecowas nel difendere l'ordine costituzionale in Niger. Il governo legittimo e democraticamente eletto deve essere immediatamente reintegrato”, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.