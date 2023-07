Il colpo di Stato in Niger, il messaggio della Wagner e le opportunità per Mosca. Cosa sta succedendo

Roma, 28 luglio 2023 – Le mani di Mosca sull’Africa. Ultimo capitolo, il Niger. Il colpo di Stato nel paese schiude infatti un nuovo varco a Vladimir Putin.

Niger, l’appoggio della Wagner

Il generale Abdourahamane Tchiani – capo della guardia presidenziale e uomo all'origine del colpo di Stato che, mercoledì, ha defenestrato il presidente eletto Mohamed Bazoum - si è presentato al Paese come il nuovo uomo forte e ha rivolto una richiesta di sostegno internazionale. Richiesta a cui il gruppo mercenario russo Wagner, i cui uomini sostengono le giunte militari confinanti. ha subito risposto.

Il paese dell’uranio

Anche se non vi è alcun segnale che Mosca o Wagner abbiano avuto un ruolo nella cacciata di Bazoum, il caos presenta un'opportunità per Mosca, in un Paese che è dei maggiori produttori mondiali di uranio.

Prigozhin: rafforzeremo la presenza in Africa

Del resto il fondatore della Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un'intervista al media africano Afrique Media pubblicata online, come riporta sul suo l'agenzia di stampa Reuters, ha detto che il battaglione è pronto a rafforzare la presenza nel continente. “Non stiamo riducendo (la nostra presenza) - ha affermato Prigozhin -, anzi siamo pronti ad aumentare i nostri vari contingenti".

Il colpo di Stato in Niger (Ansa)

L’intervista su Youtube

L'intervista telefonica è stata pubblicata su YouTube e fino a ieri aveva ricevuto solo 1.400 visualizzazioni. La Reuters non ha potuto verificare la veridicità dell'audio, ma una voce che sembrava essere quella di Prigozhin si sentiva sotto una traduzione in francese.

La Repubblica Centraficana

Prigozhin ha inoltre detto che il gruppo Wagner sta adempiendo a tutti i suoi obblighi in Africa ed è pronto a sviluppare ulteriormente le relazioni con i Paesi africani. Il capo dei mercenari ha poi confermato che una nuova rotazione di forze Wagner è recentemente arrivata nella Repubblica Centrafricana in vista del referendum costituzionale di domani, che potrebbe vedere il presidente Faustin-Archange Touadera prolungare il suo mandato.

Niger, vecchi e nuovi partner

Tornando al Niger, il generale Tchiani è apparso sugli schermi delle tv nazionali per leggere una dichiarazione in qualità di "presidente del Consiglio nazionale per la salvaguardia della Patria (CNSP)", la giunta che ha rovesciato Mohamed Bazoum, il primo presidente eletto e succeduto a un altro dal momento dell'indipendenza, nel 1960, uno degli ultimi partner dell'Occidente nella battaglia contro i jihadisti nella regione africana del Sahel. Proclamato capo di Stato, Tchiani ha giustificato il golpe con "il deterioramento della situazione della sicurezza" nel Paese: con il presidente Bazoum, ha denunciato, c'è stato un "discorso politico" che voleva far credere alla gente che "va tutto bene", mentre c'era "la dura realtà con la sua quota di morti, sfollati, umiliazioni e frustrazioni".

"L'attuale approccio di sicurezza non ha permesso di mettere in sicurezza il Paese nonostante i pesanti sacrifici fatti dai nigerini e il supporto apprezzabile e apprezzato dei nostri partner esterni", Francia e Stati Uniti in primis che schierano nel Paese circa 1.500 e 1.100 soldati rispettivamente.

Giustificando le sue azioni, Tchiani ha lanciato un appello diretto alle autorità straniere: "Chiedo ai partner tecnici e finanziari amici del Niger di comprendere la situazione specifica del nostro Paese per fornirgli tutto il sostegno necessario per consentirgli di affrontare le sfide".

L'appello di Tchiani è stato quindi raccolto da Yevgeny Prigozhin. "Migliaia di combattenti di Wagner sono in grado di riportare l'ordine e distruggere i terroristi e non permettere loro di danneggiare le popolazioni locali di questi stati", ha detto Prigozhin in un messaggio vocale di Telegram.