Sarkozy in carcere, l’ex presidente francese in cella con tre libri: “Porto il Conte di Montecristo e la vita di Gesù”

Roma, 21 ottobre 2025 – La prima volta di un ex della Repubblica dell'Unione europea in carcere. Nicolas Sarkozy, 70 anni, ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e dirigersi verso il carcere di La Santé. “Nicolas siamo con te”, hanno scandito i suoi sostenitori, circa un centinaio, riuniti questa mattina sotto l’abitazione per iniziativa del figlio Louis. La piccola folla ha applaudito l'ex presidente e intonato a più riprese la Marsigliese. Carla Bruni e i figli di Sarkozy sono poi rientrati in casa mentre l'ex presidente si è diretto verso il carcere dove dovrà scontare la condanna a 5 anni per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”. Lo ha detto l’ex capo di Stato, come riporta Le Figaro.

La richiesta di rilascio e l’appello

Gi avvocati di Sarkozy sono già pronti a presentare domanda di libertà condizionata. Il giudice e la corte d'appello saranno chiamati a rispondere e avranno due mesi di tempo per pronunciarsi, anche se si prevede che la decisione verrà emessa rapidamente. Sarkozy spera di rimanere in cella il più breve tempo possibile ma sa anche che non vi sono certezze. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe restarci fino al momento del processo in appello, nel marzo 2026.

Il presidente Sarkozy atteso in carcere a Parigi

La vicenda

Il 25 settembre scorso il Tribunale penale di Parigi ha condannato l'ex presidente a cinque anni di carcere. È stato riconosciuto colpevole di aver consapevolmente permesso ai suoi colleghi Claude Gueant e Brice Hortefeux di incontrare un alto funzionario del regime di Muammar Gheddafi a Tripoli per discutere del finanziamento segreto della sua campagna presidenziale del 2007. L'ex capo di Stato, che si dichiara innocente, ha presentato ricorso. “La mia vita è un romanzo”, commenta l'ex presidente, che si è sempre detto innocente.

Cella di 11 mq, tre libri e due visite a settimana: la detenzione di Sarkozy

Sarkozy sarà detenuto in una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata, come fa sapere Le Figaro. Potrà anche acquistare uno spazzolone per il pavimento. Sarà messo in isolamento perché il carcere non ha altri mezzi per garantire la sua sicurezza insieme agli altri detenuti. Non avrà ovviamente diritto al telefono cellulare ma potrà disporre di una piccola tv. Visto che in cella fa freddo, avrà diritto ad una sciarpa non più lunga di un metro. Potrà anche avere un coltello stondato e una forchetta. Disporrà di un fornello per cucinare e potrà acquistare del cibo da un apposito catalogo. L'ex presidente sarebbe stato già avvisato che il cibo della mensa è “immangiabile”, come riferisce il quotidiano francese. Potrà uscire un'ora al giorno, nel cortile interno del penitenziario. Tre guardie lo faranno uscire ed entrare. Sarkozy avrà diritto a due visite a settimana, incluse quelle della moglie Carla Bruni Sarkozy e dei figli, e potrà parlare senza limiti con i suoi avvocati. Gli sono inoltre concessi tre libri (con copertina molle) a settimana. “Mi porto il Conte di Monte Cristo in due volumi e la biografia di Gesù di Jean-Christian Petitfile”, ha confidato. E intende anche scrivere un libro sulla sua esperienza in carcere.

"Pressioni sulla magistratura”

Intanto arrivano le prime polemiche sulla detenzione dell'ex capo di stato. La visita che il ministro della Giustizia Ge'rald Darmanin intende effettuare all'ex presidente Nicolas Sarkozy in carcere potrebbe “minare l'indipendenza della magistratura”. Lo dice il procuratore generale francese, Re'my Heitz. C'è il “rischio di compromettere la calma” prima dell'imminente procedimento giudiziario sul caso libico, in particolare il processo d'appello, “e quindi un rischio di minare l'indipendenza della magistratura”, ha dichiarato a Franceinfo il procuratore generale della Corte di Cassazione. “Un'anomalia, una pressione sulla giustizia”. Così il segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, ha commentato su Rtl l'invito di Emmanuel Macron a Nicolas Sarkozy, che lo ha ricevuto all'Eliseo prima della sua incarcerazione nel carcere di La Santè. “Vederlo ricevuto dal Capo dello Stato, vedere il Ministro della Giustizia annunciare che lo visiterà in carcere, è ovviamente una pressione sulla magistratura che non è assolutamente normale. Dà l'impressione che ci siano imputati di natura diversa”, ha concluso Faure.