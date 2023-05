New York, è morto Pale Male: il falco della Fifth Avenue

New York, 18 maggio 2023 - Pale Male, il falco più famoso di New York è morto. A dare la triste notizia è stato Bobby Horvath su Facebook, esperto in rapaci tra i primi a soccorrerlo. Il rapace, un falco dalla coda rossa, era molto conosciuto a Manhattan perché aveva nidificato su un palazzo della Fifth Avenue, e da 30 anni volava sopra le teste dei newyorchesi. Era un'attrazione e una celebrità, ha ispirato fotografi dilettanti e professionisti, ha un sito dedicato e una pagina Facebook, e sono stati girati documentari sul rapace. Inoltre è stato un modello d'ispirazione per movimenti ambientalisti per la fauna urbana, per monitorare i rapaci nella città e nell'immenso Central Park, dove martedì è stato trovato da un ranger agonizzante.

Pale Male

Pale Male, chiamato così per le sue penne chiare, era molto amato, e i newyorchesi per lui erano battuti. Infatti nel 2004 la pacifica convivenza tra il rapace e gli abitanti del lussuoso palazzo finì. Il nido suo e della sua compagna fu strappato dal davanzale al 12esimo piano. Ma la mossa suscitò una sollevazione popolare, e anche alcune star tv scesero in campo. E Pale Male ritornò a fare il nido nell'esclusivo condominio della Big Apple. Nel 2009 gli fu dedicato anche un documentario "The Legend of Pale Male", a cui seguirono dei libri per bambini.

Col tempo il falco ha iniziato ad accusare vari acciacchi, e martedì è caduto al suolo. Il veterinario ha rivelato che l'animale soffriva una grave insufficienza renale, probabilmente dovuta all'età. Nella notte, nonostante le cure, Pale Male è morto.